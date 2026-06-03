Provincia impulsa una agenda de actividades por el Mes del Buen Trato a las Personas Mayores

Durante junio, el Gobierno de Santa Fe desplegará en distintas localidades una amplia programación de encuentros, capacitaciones, actividades deportivas, culturales y de inclusión digital para promover una vejez activa, saludable y libre de violencias. La iniciativa busca visibilizar los derechos de las personas mayores, fortalecer su participación en la vida comunitaria y generar conciencia sobre la importancia de prevenir el abuso, la discriminación y el maltrato por razones de edad, en el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que se conmemora cada 15 de junio.

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, desarrollará durante todo junio una extensa agenda de actividades enmarcadas en el Mes del Buen Trato a las Personas Mayores, una iniciativa destinada a promover el respeto, la inclusión y el reconocimiento pleno de los derechos de este sector de la población.



La propuesta apunta a generar espacios de reflexión, encuentro y participación comunitaria que contribuyan a erradicar la discriminación por edad y a consolidar una cultura basada en el respeto, la autonomía, la compañía y la protección integral de las personas mayores.



Las actividades se llevarán a cabo en diferentes puntos del territorio santafesino e incluirán jornadas de formación, encuentros recreativos y deportivos, propuestas culturales, acciones de inclusión digital y espacios de intercambio intergeneracional, con el objetivo de fortalecer los vínculos comunitarios y favorecer una participación activa en todos los ámbitos de la vida social.



Al respecto, la secretaria de Políticas Sociales e Integración Social, Viviana Foresi, destacó que “desde el Gobierno de la Provincia entendemos que promover el buen trato hacia las personas mayores es una responsabilidad colectiva. Por eso impulsamos una agenda que busca visibilizar sus derechos, fortalecer su participación en la comunidad y generar espacios donde puedan compartir experiencias, aprender y seguir desarrollándose”.



La funcionaria remarcó además que el trabajo con las personas mayores constituye una política pública prioritaria de la gestión provincial. “El gobernador Maximiliano Pullaro nos ha pedido desde el primer momento trabajar para construir una provincia más inclusiva, donde las personas mayores sean protagonistas y puedan ejercer plenamente sus derechos. Estas actividades forman parte de una estrategia que pone en el centro a las personas y reconoce el enorme aporte que realizan a la sociedad”, señaló.



Foresi subrayó asimismo la necesidad de avanzar en la construcción de comunidades más amigables con las personas mayores. “Hablar de buen trato no es solo prevenir situaciones de violencia o maltrato; también implica garantizar oportunidades de participación, acceso a la información, vínculos sociales y espacios donde cada persona pueda desarrollarse plenamente, independientemente de su edad”, agregó.

Actividades programadas

La agenda comenzará hoy en Rafaela con una jornada de Autonomía Digital del programa Territorio 5.0, que se realizará en el Centro Recreativo Metropolitano La Estación.



El 5 de junio se llevará a cabo en El Trébol una Jornada de Buen Trato con modalidad de charla y debate, mientras que el 8 de junio tendrá lugar en Rosario la actividad “Inclusión Digital para no ser Maltratado”, organizada junto a la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano (UCEL).



Las propuestas vinculadas a la autonomía digital continuarán el 12 de junio en Venado Tuerto, en la Casa Museo Cayetano A. Silva. Un día después, el 13 de junio, la ciudad de Santa Fe será sede del Segundo Encuentro Regional de Newcom, que se desarrollará en La Esquina Encendida.



Las actividades centrales se concentrarán en torno al 15 de junio, fecha en que se conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. En ese marco, se realizará un Encuentro Departamental en Bigand y, el 16 de junio, tendrá lugar el acto central provincial en la ciudad de Rosario.



La programación continuará el 18 de junio con “Ingredientes para el Buen Trato”, una clase magistral de cocina saludable que se desarrollará en el Centro de Calidad de Vida Dr. Rodríguez. Al día siguiente, San Vicente será sede de una nueva edición del ciclo “Formamos para Tratar Bien”, destinado a la capacitación de referentes y multiplicadores comunitarios.



El 20 de junio Villa Ocampo albergará un Encuentro Regional Departamental, mientras que el 22 de junio se desarrollará en Rosario la actividad “Cantando Derechos”, en el Centro de Empleados de Comercio.



Finalmente, el 24 de junio se presentará “Teatro por los Derechos” en el Centro de Calidad de Vida Dr. Rodríguez; el 26 de junio se realizará una jornada de Inclusión Digital en la ciudad de Santa Fe; y el cierre de las actividades tendrá lugar el 27 de junio en Rosario con una nueva edición del ciclo “Formamos para Tratar Bien”.