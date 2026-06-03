Villa Ocampo: Ramón Domingorena destacó el fuerte acompañamiento territorial de la Provincia en materia social

El Director de Desarrollo Territorial Zona Norte del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de Santa Fe, Ramón Domingorena, dialogó este martes 3 de junio en el programa Modo Berni, que se emite por el Grupo de Medios Jaaukanigás, donde abordó las principales acciones que lleva adelante el Gobierno Provincial en los departamentos General Obligado, Vera y San Javier.

Durante la entrevista, Domingorena explicó que su función consiste en articular las políticas públicas impulsadas por la provincia con los gobiernos locales, trabajando especialmente en áreas vinculadas al desarrollo humano, la inclusión social, la discapacidad, las personas mayores, el deporte y la asistencia a sectores vulnerables.

El funcionario destacó que el contexto económico y social actual ha generado un aumento sostenido de las demandas hacia el Estado provincial, especialmente a partir del retiro de diversos programas nacionales. En ese sentido, señaló que Santa Fe viene realizando un importante esfuerzo para garantizar prestaciones y acompañamiento a personas con discapacidad, adultos mayores y familias que atraviesan situaciones complejas.

Uno de los temas abordados fue la situación de las personas con discapacidad y las dificultades derivadas de los cambios en programas nacionales. Domingorena explicó que la provincia implementa herramientas como el programa Santa Fe Convive, mediante el cual se brinda asistencia a personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) que no cuentan con cobertura o prestaciones adecuadas.

Asimismo, resaltó las políticas destinadas a los adultos mayores, destacando la realización de actividades en el marco del Día del Buen Trato a las Personas Mayores y la implementación de capacitaciones para promotores gerontológicos, una iniciativa que permite profesionalizar a quienes brindan acompañamiento y cuidados a este sector de la población.

Durante la charla también se refirió al programa Nueva Oportunidad, una herramienta provincial orientada a jóvenes que atraviesan situaciones de vulnerabilidad, consumos problemáticos o contextos de violencia. Según explicó, el programa busca generar oportunidades de inclusión a través de capacitaciones en oficios, acompañamiento profesional y becas para los participantes.

En materia de salud mental, Domingorena reconoció la preocupación existente por el incremento de problemáticas vinculadas al suicidio, los consumos problemáticos y la falta de expectativas en sectores de la población, especialmente entre adolescentes y jóvenes. En este sentido, valoró el trabajo articulado entre distintas áreas provinciales y municipales para fortalecer los dispositivos de acompañamiento y prevención.

Otro de los ejes de la entrevista estuvo relacionado con la violencia de género y la conmemoración de un nuevo aniversario del movimiento Ni Una Menos. El funcionario sostuvo la importancia de continuar fortaleciendo las políticas públicas destinadas a la protección de las mujeres y de los colectivos históricamente vulnerados, promoviendo espacios de escucha, acompañamiento y contención.

Por otra parte, destacó la reciente capacitación realizada en Reconquista sobre autonomía digital para personas mayores, en el marco del proceso de modernización administrativa impulsado por la provincia. La iniciativa busca facilitar el acceso a los trámites digitales y fortalecer la inclusión tecnológica de este sector de la población.

Finalmente, Domingorena remarcó que una de las principales premisas del gobernador Maximiliano Pullaro y de la ministra Victoria Tejeda es garantizar una fuerte presencia territorial del Estado, trabajando cerca de cada comunidad y brindando respuestas concretas a las necesidades de los santafesinos.

«Nos piden estar presentes en el territorio, escuchar, acompañar y ser resolutivos. Esa es la línea de trabajo que estamos llevando adelante en cada localidad de la región», concluyó.

Gentileza: Antonio Paré