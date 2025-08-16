Villa Ocampo: Se incendió un automóvil en la Ruta Nacional N° 11

El viernes 15 de agosto de 2025, a las 20:25 horas, personal de la Comisaría 4ª de la Unidad Regional IX se constituyó en el kilómetro 407 de la Ruta Nacional N° 11, donde se estaba incendiando un automóvil.

Al arribar, los efectivos constataron lo informado y rápidamente se hicieron presentes unidades de emergencias del 107, quienes asistieron al conductor, un hombre mayor de edad domiciliado en San Nicolás.

En tanto, personal de Bomberos Voluntarios logró sofocar el foco ígneo, evitando mayores consecuencias.