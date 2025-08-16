Villa Ocampo: Las obras de ampliación del Hospital que desarrolla el Gobierno Provincial alcanzaron el 50% de avance

“En la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, el derecho a la salud es prioridad, por eso reactivamos y damos un fuerte impulso a este tipo de obras”, destacó el ministro Enrico.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, informó que los trabajos que viene desarrollando el Gobierno Provincial para la ampliación del Hospital de Villa Ocampo, en el departamento General Obligado, ya alcanzaron el 50% de avance, con una inversión superior a los $17.000 millones de pesos.

En cuanto a la importancia de la obra, el ministro Enrico destacó que “tanto para el gobernador Maximiliano Pullaro como para todo el equipo del Ministerio de Obras Públicas, esta es una obra emblemática para el norte santafesino, que va a permitir ampliar la cobertura en salud y mejorar la calidad en atención para todos los habitantes de Ocampo y de la región”.



“Con la ministra de Salud Silvia Ciancio y el senador Orfilio Marcón venimos trabajando en el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria del departamento: en Villa Ocampo con la ampliación del Hospital, lo mismo en Villa Guillermina y las reparaciones en los centros de salud de Villa Ana y de B° La Loma en Reconquista”, enumeró el ministro.

Por su parte, el senador Marcón dijo que «esta obra para la ampliación del Hospital de Villa Ocampo enaltece a la ciudad y a la región, mejorando la calidad del acceso a la salud pública».

Gentileza: Radio Amanecer