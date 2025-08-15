Cotelvo: Fallecimiento de Eduardo Oscar Dominguez, a los 63 años

Cotelvo Ltda. participa del fallecimiento de su asociado, Eduardo Oscar Dominguez, a los 63 años.



Sus restos son velados en Sala Nº1 de Cotelvo Ltda., sito en calle Belgrano 1269 de nuestra ciudad.



Sepelio hoy viernes a las 18:00 hs., en Cementerio Municipal de Villa Ocampo.



Servicio funebre, Servicio Solidario de Sepelio de Cotelvo Ltda.



Eduardo Oscar Dominguez, que en paz descanse.