Villa Ocampo: Incautación de cocaína y detención tras requisa

El miércoles 13 de agosto, siendo las 19.40 hs, Personal de la Patrulla Urbana Zona Norte, mientras cumplimentaba la Orden de Servicio 748/25, en prolongación de Bv. Obligado y calle Los Naranjos, identificó a un vecino de la zona.

En el marco de la requisa, se incautaron cinco (05) envoltorios de nylon transparente, conteniendo en su interior sustancia pulverulenta similar a cocaína.

Se dio intervención a la Policía Departamental deInvestigaciones (P.D.I.). El masculino quedó detenido y trasladado a la sede policial en calidad de aprehendido. Se informó al fiscal de turno.