El intendente Cristian Marega firmó el convenio para la construcción de una nueva aula

El intendente Cristian Marega participó en la Casa de Gobierno de Santa Fe del acto de firma para la construcción de una nueva aula, en el marco del Programa “1000 Aulas” del Ministerio de Educación de la Provincia; el que estuvo presidido por el gobernador Maximiliano Pullaro, y la vicegobernadora, Gisela Scaglia.

En esta oportunidad se anunciaron cuatro aulas para el Departamento Gral. Obligado: dos para Villa Guillermina, una para Lanteri y una para Villa Ocampo, la que se construirá en la Escuela Secundaria Rural Núcleo 1579, de Campo Bello Sur; donde comparte edificio con la Escuela Primaria 6315 “Santiago Derqui”.



El mandatario ocampense destacó “los alcances de este programa provincial, que ya nos permitió construir en Villa Ocampo tres aulas dotadas de su respectivo equipamiento y mobiliario completo. Esas obras de infraestructura escolar, que fueron ejecutadas por el municipio, y finalizadas en tiempo y forma, nos habilitó la posibilidad de gestionar esta cuarta aula; y tenemos en carpeta otras más, porque así nos demandan los directivos de las escuelas del distrito”.



“Quiero agradecer al gobernador Pullaro; al ministro de Educación, José Goity, y a su equipo de gestión; como así también a nuestro senador Orfilio Marcón, que nos facilitó las gestiones para este nuevo logro. Esto, sin dudas, redundará en beneficio de los alumnos y de toda la comunidad educativa del paraje Campo Bello Sur; debido a que es una necesidad imperiosa la ampliación de ese edificio escolar”, resaltó Marega.



Los otros tres establecimientos ocampenses que ya cuentan con los nuevos espacios del Programa “1000 Aulas” son: Escuela 849 “Yapeyú, Escuela Secundaria 699 y Escuela Secundaria Rural 579 del paraje Isleta Centro.