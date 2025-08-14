Villa Ocampo: Detenciones por resistencia a la autoridad y hurto

El miércoles 13 de agosto, siendo las 19.15 hs, Personal del C.R.E. cumplimentaba la orden operacional 748/DOP en calles Santa Fe y R. Gutierrez. Se avistaron dos sujetos de forma peatonal; uno llevaba una mochila.

Al notar la presencia policial, los sujetos aceleraron el paso y huyeron al intentar identificarlos. Fueron interceptados en cercanías y oponiéndose al accionar policial. Dijeron ser dos hombres, mayores de edad, domiciliados en la ciudad.

Se procedió al secuestro de una bolsa que contenía varios retazos de cobres y bronces, cuyo origen no pudieron justificar.

Traslado de ambos masculinos a sede policial en calidad de aprehendidos por delitos de resistencia a la autoridad y hurto. Se dio conocimiento al fiscal y a la defensa de turno.

Diligencias posteriores indicaron que Oviedo habría participado en un hecho la víspera en el que resultaron lesionados dos uniformados.