Villa Ocampo: El Club Huracán anuncia su primera Clínica de Básquet

El próximo martes 19 de agosto, el Club Huracán llevará a cabo su primera clínica de básquet, una actividad especial pensada para jugadores, entrenadores y aficionados que deseen perfeccionar sus habilidades y conocer nuevas herramientas técnicas y tácticas.

La jornada estará a cargo de Juan “Juanchi” Bergel y Luis Medina, reconocidos referentes de este deporte, quienes compartirán su experiencia y conocimientos en un espacio de entrenamiento y aprendizaje abierto a toda la comunidad.

Lugar: Club Huracán

Fecha: Martes 19 de agosto

Destinatarios: Todas las edades y niveles de juego

Desde la institución, invitan a todos los interesados a sumarse a esta iniciativa que promete ser un punto de encuentro para el desarrollo del básquet local.

Para más información, comunicarse con el Departamento de Básquet del Club Huracán a través de sus redes oficiales.