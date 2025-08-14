Copa Santa Fe: Definen los cuartos de final del fútbol masculino

La Copa Santa Fe 2025 masculina entra en su recta final con la disputa de los cuartos de final, instancia que reúne a clubes históricos del fútbol santafesino con representantes del interior provincial. La paridad en cada llave anticipa una definición apasionante.

La organización oficializó las fechas, horarios y sedes de los partidos pendientes, que se jugarán en cancha del primer equipo mencionado en cada cruce.

Los cruces y fechas de los cuartos de final



Llave 1

Atlético y Tiro de Reconquista vs Colón de Santa Fe

Sábado 31 de agosto de 2025

18:00 hs

Club Atl. y Tiro – Reconquista



Llave 2

Atlético Rafaela vs Unión de Santa Fe

Lunes 25 de agosto de 2025

21:00 hs

Atlético Rafaela – Rafaela



Llave 3

Unión de Arroyo Seco vs 9 de Julio de Rafaela

Pasó 9 de julio de Rafaela

Llave 4

Centenario de San José de la Esquina vs Newell’s Old Boys (Rosario)

Miércoles 27 de agosto de 2025

20:30 hs

Club Centenario – San José de la Esquina