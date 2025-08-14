Copa Santa Fe: Definen los cuartos de final del fútbol masculino

La Copa Santa Fe 2025 masculina entra en su recta final con la disputa de los cuartos de final, instancia que reúne a clubes históricos del fútbol santafesino con representantes del interior provincial. La paridad en cada llave anticipa una definición apasionante.
La organización oficializó las fechas, horarios y sedes de los partidos pendientes, que se jugarán en cancha del primer equipo mencionado en cada cruce.
Los cruces y fechas de los cuartos de final
Llave 1
Atlético y Tiro de Reconquista vs Colón de Santa Fe
Sábado 31 de agosto de 2025
18:00 hs
Club Atl. y Tiro – Reconquista
Llave 2
Atlético Rafaela vs Unión de Santa Fe
Lunes 25 de agosto de 2025
21:00 hs
Atlético Rafaela – Rafaela
Llave 3
Unión de Arroyo Seco vs 9 de Julio de Rafaela
Pasó 9 de julio de Rafaela
Llave 4
Centenario de San José de la Esquina vs Newell’s Old Boys (Rosario)
Miércoles 27 de agosto de 2025
20:30 hs
Club Centenario – San José de la Esquina