Villa Ocampo: Lanzamiento del 1º Festival de Chamamé del Jaaukanigás

La Secretaría de Cultura y Comunicación de la Municipalidad de Villa Ocampo invita a los medios de comunicación y a toda la comunidad al lanzamiento de la primera edición del Festival de Chamamé del Jaaukanigás, que se llevará a cabo este domingo 17 de agosto, a las 18:00 Hs. en el acceso principal de la ciudad, en el marco de una nueva Feria Ocampense.



Este festival, inédito en nuestra ciudad, tiene como objetivo poner en valor el género musical “chamamé”, declarado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, rescatando el aporte y trayectoria de sus referentes locales y regionales.



El evento artístico, de convocatoria popular, está programado para el 13 de septiembre en Plaza Belgrano, donde se reafirmará nuestra identidad y sentir litoraleño, generando un espacio de encuentro para disfrutar del chamamé a través de la música, el canto y la danza.