Pullaro: “En el Norte tenemos el plan de obra pública más ambicioso de la historia de la provincia”

El Gobernador encabezó la apertura de sobres para la licitación de la “Tercera Vía” entre Reconquista y Avellaneda. La obra, de 2,6 km y un puente sobre el arroyo El Rey, demandará una inversión superior a $ 14.000 millones. En lo que va de la gestión Pullaro, se ejecutaron 54 obras en el departamento General Obligado, de las cuales 27 están en marcha. Además, hay 54 proyectos en trámite.

El gobernador Maximiliano Pullaro presidió este martes el acto de apertura de ofertas para construir una nueva conexión vial urbana entre Reconquista y Avellaneda (departamento General Obligado), conocida como “Tercera Vía”. El proyecto busca descongestionar el tránsito de la Ruta Nacional 11, con un trazado de 2.600 metros y un plazo de ejecución de 24 meses. El presupuesto oficial asciende a $ 14.528 millones.

“Tenemos el plan de obra pública más ambicioso de la historia de Santa Fe en esta región”, subrayó Pullaro en el acto celebrado en el Club Atlético Adelante de Reconquista. En este sentido, valoró que “la obra pública es desarrollo e igualdad. Apostamos al crecimiento del norte provincial, fortaleciendo el interior, el campo y la industria”. Además, el Gobernador aseguró que “con gestión y administración eficiente, todos los sueños se pueden concretar” y luego recordó que desde el inicio de su gestión, se propuso austeridad y reducción de costos del Estado para destinar recursos a infraestructura.

“Cumplimos nuestra palabra. Las obras que ustedes soñaron están en marcha y seguirán porque hay un plan para bajar los costos productivos y generar trabajo. Demostramos que puede haber obra pública honesta, transparente y sin corrupción, generando desarrollo e igualdad”, concluyó el mandatario provincial.

Obras en General Obligado

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, precisó que en 20 meses de gestión se ejecutaron 54 obras en el departamento General Obligado, de las cuales 27 están en marcha. Además, hay 54 proyectos en trámite. “Las más relevantes son viales, pero también hay intervenciones en salud, vivienda y educación”, detalló.

El ministro de Trabajo, Roald Báscolo, consideró la obra como “un hecho histórico para el norte provincial” y recordó que “la demanda lleva más de dos décadas; surgió de la ciudadanía y el gobernador Maximiliano Pullaro tomó la decisión de concretarla”.

El intendente de Reconquista, Enrique Vallejos, agradeció al Gobierno provincial y destacó que “esta infraestructura salvará vidas y beneficiará a toda la región”. Su par de Avellaneda, Gonzalo Braidot, celebró la apertura de sobres remarcando que “no fue una promesa de campaña, hoy se inicia el proceso para hacerla realidad. Es emocionante por la magnitud de lo que viene”.

En el acto participaron el senador Orfilio Marcón; el administrador provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo; los diputados Dionisio Scarpín, María del Rosario Mancini y Sergio Rojas; el subadministrador de Vialidad Zona Norte, Sergio Cardozo, y el secretario de Proyectos Especiales, José Garibay, entre otras autoridades.

Las ofertas

Cinco empresas y uniones transitorias presentaron propuestas: Lemiro Pablo Pietroboni SA, 17.599.286.474,14 pesos; UT Del Sol Constructora SA, Werk Constructora SRL y Rinaudo Cía. Constructora SRL, 17.884.999.352,84; UT MEM y Tecma, 18.240.446.000; Rovial SA, 15.976.226.627,48; y UT Mundo Construcciones SA y Ferrer SA Conexión Vial, 16.076.786.882,76.

Detalles técnicos

La traza comenzará en la intersección de Irineo Faccioli y 27 de Abril, en Reconquista, y finalizará en la intersección de la calle 2 con las calles 121 y 21, en Avellaneda. Incluirá un ramal de vinculación con la calle 14, hasta la calle 23.

En ambos extremos se construirán rotondas de tres accesos. En Avellaneda se pavimentarán las calles 2, 14 y 25. La obra contempla un puente de 210 metros sobre el arroyo El Rey, con dos carriles, banquinas, bicisenda y vereda peatonal, además de trabajos complementarios.



