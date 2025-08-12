Las Toscas: Celebración por el Día de las Infancias en la Plaza Central

En el marco del mes aniversario de la ciudad, celebramos juntos un nuevo Día de las Infancias en la Plaza Central 23 de Agosto.



Niños y niñas de todos los barrios se sumaron a una tarde pensada especialmente para ellos: deportes, fútbol, juegos en equipo, inflables, pintura, stand de fotos y la magia de Juglarines, un grupo de payasos que llenó de alegría y emoción cada rincón.

Y para cerrar esta gran fiesta, compartimos más de 200 litros de chocolate caliente y facturas para todas las familias presentes, porque no hay mejor manera de celebrar que con la plaza llena de sonrisas y el corazón lleno de amor.