El senador Michlig mantuvo “una fructífera reunión de trabajo” con el ministro Fabián Bastia

Se evaluó un cronograma de pago de saldos coparticipables para las 32 localidades, se informó sobre aprobación de proyectos de obras menores y se entregó un aporte para la municipalidad de San Cristóbal.

En la sede de Casa de Gobierno, el senador Felipe Michlig mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Gobierno e Innovación Pública Dr. Fabián Bastia a los efectos de repasar distintas gestiones e implementación de programas dependientes de esa área ministerial para distintas localidades del departamento San Cristóbal.

El Senador Michlig destacó que “fue una reunión muy fructífera” a la vez que agradeció al ministro Bastia “el tiempo dispensado para abordar distintos temas puntuales de nuestro departamento” y ponderó “la excelente gestión que está llevando frente a ese ministerio tan importante”.

Temas abordados: Cronograma de pago saldos coparticipables

El Senador Michlig destacó que, entre los principales temas abordados, el ministro me informó sobre un cronograma de desembolso de balance de Sumas y Saldo -Ejercicio 2024- en favor de las 32 localidades del departamento por un monto total de 234.997.051,53 millones de pesos”. (ver abajo gráfico con monto por localidad).

Por otra parte, “repasamos la inversión y evolución del programa Brigadier la incidencia en el departamento, a la vez que se evaluaron nuevos proyectos”, señaló el legislador.

También en la oportunidad el ministro hizo entrega de un cheque para ser entregado a la municipalidad de San Cristóbal por un monto de 25 millones de pesos, en concepto de emergencia, con destino a la puesta en valor de la terminal de ómnibus, (que había sido severamente dañada en uno de los últimos temporales).

Fondos de obras Menores aprobados

Por otra parte, el ministro le informó al senador, el resultado de la última reunión de la Comisión de Seguimiento de la Ley 12.385, presidida por el secretario de Gobierno de Municipios y Comunas, Horacio Ciancio, por la que se aprobaron partidas para las siguientes localidades del departamento San Cristóbal:

– La Rubia, $35.477.350,10 destinado a la adquisición de una camioneta nueva o usada.

– San Cristobal: $131.441.101,85 destinado a bacheo y cordón cuneta en calles urbanas /// y $89.954.878,65 destinado a la compra de una barredora aspiradora.

– Comuna de Colonia Rosa, $17.256.331,03 destinado a recomposición estabilizado granular en arterias del ejido urbano.

Balance de Sumas y Saldo -Ejercicio 2024- en favor de las 32 localidades del departamento San Cristóbal