Mancini: “Tercera Vía, un sueño que comenzó a construirse”

La diputada provincial Charo Mancini participó, en el Club Atlético Adelante de Reconquista, del acto de apertura de sobres de la licitación para la construcción de la Tercera Vía, una nueva conexión vial que unirá las ciudades de Reconquista y Avellaneda. El encuentro contó con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro, el senador Orfilio Marcón, intendentes y presidentes comunales de la región.

Mancini expresó que este proyecto “es una respuesta concreta a una necesidad histórica de nuestra región, que sigue creciendo y requiere infraestructura que acompañe ese desarrollo”. En ese sentido, subrayó: _“La Tercera Vía no sólo conectará dos ciudades hermanas, sino que fortalecerá la economía, el turismo y la vida cotidiana de miles de vecinos que a diario transitan entre Reconquista y Avellaneda”.

La obra contempla pavimento, puente, bicisenda, senda peatonal e iluminación, y apunta a mejorar la integración regional y la seguridad vial en el norte santafesino. La legisladora remarcó además: “Este es un sueño que comenzó a construirse y vamos a acompañar cada iniciativa que signifique más oportunidades para nuestro norte”.