Villa Ocampo: Incidentes en un partido de Primera División

El domingo 10 de agosto de 2025, a las 18:05 horas, durante el encuentro de fútbol de Primera División entre Club Huracán y Tacuarendí, un jugador visitante agredió con un golpe de puño a un futbolista local, lo que desató un conflicto en el campo de juego.

Fuera del estadio, ambas parcialidades protagonizaron una gresca que requirió la intervención del personal policial, quienes utilizaron la fuerza e incluso efectuaron disparos anti-tumulto para dispersar a los simpatizantes.

Como resultado, fue aprehendido un vecino mayor de edad domiciliado en Villa Ocampo, mientras que por la agresión ocurrida dentro de la cancha fue detenido un joven residente en Tacuarendí.

En el procedimiento resultó con lesiones leves en una pierna el inspector Cristian Ulrich, numerario de la Comisaría IV de la Unidad Regional IX.