Las Toscas: Inauguración de “De mi Tierra Aloe Vera y Vidaloé”, un nuevo emprendimiento que apuesta a la producción local

Con gran entusiasmo, se llevó a cabo la inauguración de “De mi Tierra Aloe Vera y Vidaloé”, un espacio dedicado a la elaboración de productos de belleza a base de aloe 100% tosquense, cultivado y cosechado en nuestra ciudad.

La impulsora de este proyecto, Caren Zamar, combina creatividad, visión y un fuerte compromiso con la producción local. En un contexto en el que emprender implica grandes desafíos, Caren apuesta por ofrecer alternativas de calidad para los vecinos y, al mismo tiempo, abrir un nuevo camino para productores de la región.

Este emprendimiento no solo aporta valor agregado a la materia prima local, sino que también se convierte en un orgullo para Las Toscas.

¡Felicitaciones a Caren por este nuevo paso y por contribuir al desarrollo de nuestra comunidad!