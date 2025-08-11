Mancini: “Construir el futuro de nuestra provincia requiere diálogo, participación y compromiso”

La Diputada Provincial Charo Mancini participó el viernes pasado, en Reconquista, de la Audiencia Pública de la Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Orden Territorial, en el marco de la Convención para la Reforma de la Constitución. “Celebro la escucha activa y la participación de la ciudadanía en este proceso histórico. Reformar la Constitución es una oportunidad para garantizar más derechos, fortalecer nuestras instituciones y pensar ciudades más justas, inclusivas y sostenibles”, afirmó.

En su intervención, Mancini destacó la necesidad de un ordenamiento territorial que contemple el desarrollo de manera integral y equitativa. “No puede haber oportunidades reales si nuestras rutas están deterioradas, si los caminos rurales son intransitables o si el gas natural y la conectividad siguen siendo privilegios de unos pocos”, sostuvo. Además, subrayó que los criterios de planificación deben “garantizar un desarrollo sostenible, respetando el medio ambiente, la preservación del patrimonio cultural, la sostenibilidad económica y la equidad social”.

La legisladora remarcó que la reforma constitucional “no es solo una cuestión técnica, es una definición de rumbo”. En este sentido, señaló su compromiso con “una Santa Fe que planifique, cuide, incluya y que le dé a cada persona, viva donde viva, la oportunidad de desarrollarse con dignidad”. Y concluyó: “Construir el futuro de nuestra provincia requiere diálogo, participación y compromiso”.