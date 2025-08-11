La Comisión de Régimen Municipal realizó en Reconquista su segunda audiencia pública

Diversos oradores participaron de la jornada este viernes en el Casa del Bicentenario de la ciudad. Se encuentra abierta la inscripción para participar del tercer y último encuentro, el próximo 13 de agosto en el recinto del Concejo Municipal de Santa Fe.

Este viernes la Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial de la Convención Reformadora de la Constitución de la Provincia de Santa Fe realizó su segunda audiencia pública, en esta ocasión en la ciudad de Reconquista.



El escenario fue la Casa del Bicentenario, y tuvo como oradores a los intendentes Enrique Vallejos (Reconquista), Gonzalo Braidot (Avellaneda), Roberto Carlos Spontón (Malabrigo), Cristian Marega (Villa Ocampo), Iván Gastón Sánchez (Las Toscas); los diputados provinciales Dionisio Scarpín y María del Rosario Mancini.



También el presidente comunal Roque Florencio Chávez (Villa Guillermina); los concejales de Reconquista Walter Kreni, Fedra Buseghin y Javier Alejandro Machado; la concejal de Vera, Ana Paula Capello Armando; y la concejal de Florencia, Rocío Menapace.



Además, participaron Gabriel Locatelli (Colegio de Profesionales de la Agrimensura), Raúl Sabino Medina (Cepac), René Daniel Padron (partido político Primeros Las Toscas), José Luis Fernández (Colectivo de Ciudadanos por sus Derechos), Paola García (Foro de Mujeres Radicales), Alberto Buyatti (Consejo Regional Económico del Norte), Nadia Montiel (Universidad Católica de Santa Fe), Marcos Ibáñez (presidente de la UCR Reconquista), Matías Cian (Colegio de Arquitectos de Santa Fe), Andrea Fabiana Paz (Festram), Aylen Janise Cusit (asesora de Comunas), Marisa Flores (Mesa Provincial de Mujeres Socialistas), Oscar Cena (Incupo); los particulares Alicia Perna, Adriana García, Osvaldo Fatala y Laureano Pandolfi; y como oyente Leandro Scarel.

Próxima audiencia



La Comisión de Régimen Municipal tuvo su primera audiencia pública el pasado 1 de agosto en Rosario, ahora concretó la segunda en Reconquista, y tendrá su tercera y última el próximo miércoles 13 de agosto, desde la hora 9, en el recinto del Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe.



Quienes deseen participar como oradores deberán inscribirse previamente completando un formulario en línea, que se encuentra habilitado hasta el lunes 11 a la hora 8. Cabe señalar que para participar en carácter de orador particular en las audiencias públicas es requisito haber presentado previamente una nota, o proyecto ante la Convención entre el 15 y el 27 de julio de 2025. El enlace de inscripción es el siguiente: https://forms.gle/8dr2qeJmLMqTFGXg8.