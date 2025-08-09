Las Toscas: roban una bicicleta y es recuperada horas después

En la madrugada del viernes 8 de agosto, alrededor de la 1:30 h, personal de la Comisaría V de la Unidad Regional IX recibió la denuncia de una mujer mayor de edad, domiciliada en Las Toscas, quien manifestó que desconocidos habían ingresado a su propiedad y sustraído una bicicleta marca Venzo.

Según relató la víctima, el ladrón habría roto el candado del portón de acceso al patio para concretar el robo.

Posteriormente, y tras tareas investigativas, la bicicleta fue recuperada. Las autoridades continúan con las diligencias para lograr el comparendo del causante.