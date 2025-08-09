A 22 años del fallecimiento de Luis Alberto Mancini, pionero de la radiofonía regional

El pasado 6 de agosto se cumplieron 22 años del fallecimiento de Luis Alberto Mancini, recordado periodista y pionero de las radiocomunicaciones en el nordeste santafesino.

Con profunda vocación por el periodismo, Luis abrió caminos comunicacionales desde su emisora en Las Toscas, formando a numerosos profesionales que luego siguieron su ejemplo en la zona norte del departamento General Obligado.

Entre las anécdotas que permanecen en la memoria colectiva, se destaca aquel histórico viaje en un Ford A de 1929, que emprendió desde Las Toscas hasta la Ciudad de Buenos Aires, reflejo de su espíritu aventurero y su determinación.

Quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo lo recuerdan como un hombre visionario y apasionado por la radio. Hoy, su legado continúa vivo, especialmente a través de su hija Charo, quien sigue al frente del proyecto radiofónico que él inició.

Nuestro saludo y reconocimiento a la familia Mancini, en memoria de un verdadero precursor de la comunicación regional.