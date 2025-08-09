Audiencia Pública por la Reforma Constitucional

“Estamos ante una posibilidad histórica que no podemos desaprovechar”, expresó el Intendente Roberto Sponton, quien representó a Malabrigo en la audiencia pública convocada en el marco del proceso de reforma de la Constitución Provincial.

La instancia se desarrolló en la Casa del Bicentenario de la ciudad de Reconquista.

En su intervención, destacó la enorme responsabilidad que implica esta etapa y llamó a fortalecer la participación democrática, incorporar la perspectiva del cambio climático y abrazar la innovación tecnológica como pilares en la vida institucional de municipios y comunas.

Reafirmó la necesidad de consagrar la autonomía municipal en la nueva Constitución, respetando las particularidades locales.



Propuso que las ciudades con más de 50.000 habitantes puedan contar con su propia carta orgánica, sin desatender la realidad de las comunidades más pequeñas.



Solicitó mayor agilidad y eficiencia para los gobiernos locales en cuestiones como:

Capacidad de endeudamiento sin depender exclusivamente del gobierno central

Facultades de expropiación ante necesidades concretas

Políticas de suelo y ordenamiento territorial que aceleren procesos como la aprobación de loteos

Además, remarcó la urgencia de crear un Tribunal de Cuentas verdaderamente independiente, que garantice más participación, transparencia y controles eficaces durante toda la gestión.

Seguirán trabajando para que Malabrigo tenga más voz y presencia en cada espacio donde se construye el futuro de la provincia.