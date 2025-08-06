Pullaro: “El desarrollo productivo, el empleo y la infraestructura deben ser parte de un nuevo modelo de país”

En declaraciones periodísticas, el gobernador de Santa Fe afirmó que el próximo presidente de la Nación puede surgir del bloque de provincias que integran mandatarios de diferentes regiones del país.

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, volvió a poner el foco en la necesidad de consolidar un modelo que tenga en cuenta el potencial productivo del interior del país, y sostuvo que ese objetivo es el que impulsa el armado político-institucional del bloque que ya integran cinco mandatarios provinciales y cuenta con el respaldo de más de 400 intendentes de todo el país.



En declaraciones periodísticas, Pullaro fue contundente: “Desde este grupo va a salir un presidente. No me imagino que la Argentina vuelva atrás”, afirmó, al tiempo que reivindicó los valores del equilibrio fiscal y la eficiencia en la gestión como puntos de partida, pero también señaló que “el desarrollo productivo, el empleo y la infraestructura deben ser parte de un nuevo modelo de país”.



El gobernador explicó que el bloque de provincias nació como una expresión de defensa del interior productivo: “Nos reunimos diferentes provincias con una mirada muy clara. Santa Fe y Córdoba representamos el campo, la industria, los puertos; Jujuy, la minería; las provincias del sur, el petróleo. Representamos las divisas que ingresan permanentemente al país. No queremos volver al populismo. Necesitamos mirar hacia adelante”, expresó.

Acompañar lo que está bien, señalar lo que falta

Pullaro dejó en claro que el bloque de provincias, junto a los gobernadores de Córdoba, Chubut, Santa Cruz y Jujuy, no es un grupo “anti-Milei”, sino un espacio que ha acompañado varias iniciativas del gobierno nacional, como la Ley Bases y el Pacto de Mayo, pero que también ha marcado diferencias en temas clave para las provincias. “Acompañamos lo que consideramos positivo para la Argentina, pero también señalamos lo que no está funcionando. Por ejemplo, el estado calamitoso de nuestras rutas, o la falta de devolución de fondos de combustibles e impuestos coparticipables”, detalló.



En ese marco, subrayó la necesidad de consolidar un nuevo modelo de país que potencie los recursos estratégicos que ya generan riqueza. “La energía, el agro, la minería y las economías regionales son pilares del desarrollo. La Argentina debe apostar a lo que ya funciona, a lo que produce divisas genuinas y genera empleo. El futuro está en Vaca Muerta, en el litio, en el campo, en nuestras fábricas y en los puertos del interior, no en el puerto de Buenos Aires ni en el modelo especulativo financiero”, enfatizó.



Asimismo, planteó que los legisladores que responden a los gobernadores tendrán autonomía para tomar decisiones, pero anticipó que muchos de ellos acompañarán medidas como la recomposición para los jubilados o la ley de discapacidad, porque “hay decisiones que impactan directamente en el bienestar de la gente y no deben ser parte del ajuste”.



“El equilibrio fiscal es un valor, pero también lo es proteger la industria, el trabajo, y sostener un modelo que genere crecimiento y empleo. No hay país desarrollado sin rutas en buen estado, sin energía suficiente, sin infraestructura que abarate costos y mejore la competitividad”, insistió.

De la gestión a la proyección nacional de bloque

Pullaro reiteró que no tiene aspiraciones personales para 2027, pero sí se mostró convencido del rol que puede cumplir el bloque federal en las próximas elecciones presidenciales. “Yo voy a seguir estando en mi provincia, pero quiero que este espacio tenga un presidente. Confío en los dirigentes que lo integran y creo que es lo que le viene bien a la República Argentina”, afirmó.



En ese sentido, destacó que el bloque no es un armado ideológico, sino una construcción basada en la experiencia de gestión: “No somos la tercera vía. Somos gobernadores con trayectorias distintas: hay radicales, justicialistas, del PRO. Lo que nos une es el trabajo, la capacidad de resolver problemas y la vocación de construir una alternativa sólida y federal”.



Por último, el mandatario santafesino expresó que la Argentina tiene una nueva oportunidad que no debe desperdiciar: “Entre 2003 y 2009 hubo un ciclo positivo que terminó malgastado por un modelo populista. Ahora se viene el desarrollo energético, el crecimiento de la minería, y debemos prepararnos para aprovecharlo. Pero eso requiere visión, gestión y compromiso con el interior. El futuro no está en el mundo financiero: está en el campo, en la industria, en las economías regionales y en nuestras provincias”.