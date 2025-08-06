El Senador Michlig y el ministro José Goity evaluaron acciones y obras escolares para el Dpto. San Cristóbal

El Senador Felipe Michlig junto al Diputado Marcelo González mantuvieron una nueva reunión de trabajo con el Ministro de Educación de la Provincia de Santa Fe, José Goity y la secretaria general, María Martín, en donde se abordaron el desarrollo de distintos Programas ministeriales que apuntan a la construcción de aulas (1000 aulas), la ejecución del Fondo de Atención para Necesidades Inmediatas (FANI), proyectos de construcción de establecimientos escolares de distintos niveles, como también el proyecto de la nueva Planta Campamentil de Laguna La Verde y la sincronización de agenda de actividades en el territorio.

El Senador Michlig agradeció la atención del ministro y su equipo, a la vez que resumió que “se trató de una reunión muy positiva de la cual nos llevamos respuestas a todos los temas planteados y con proyecciones muy auspiciosas tanto en lo que resta del año como para el próximo año 2025”.

Asimismo, Michlig adelantó “que en la segunda quincena de este mes realizaremos una gira por el departamento en donde estaremos acercando respuestas e inaugurando nuevas aulas”.

Nuevas aulas por convenio y licitación

Al respecto, las autoridades repasaron los convenios firmados en el marco del Programa Abre Escuelas “Mil Aulas”, que son 26 en total y de las cuales 8 ya se inauguraron y otras están en la etapa final.

A respecto el ministro confirmó que -más allá de las dificultades macroeconómicas imperantes- “la Provincia continúa con el mismo ritmo de obras previsto” en el marco del Programa “Abre Escuelas – 1000 aulas”. En la oportunidad se repasaron nuevas necesidades de espacios áulicos en distritos del departamento para llegar con el “virtuoso programa, que nos ha significado avances históricos en materia de infraestructura escolar”, señaló Michlig.

Planta Campamentil Laguna La Verde

También las autoridades ministeriales informaron que, al haber sido seleccionado el anteproyecto de la nueva Planta Campametil de Laguna La Verde (cuyo concurso se realizó a partir de un convenio entre el Ministerio de Educación y el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la provincia), el ministerio avanza en la elaboración del proyecto ejecutivo y de pliegos para el llamado a licitación, lo cual se podría concretar hacia fin de este año.

Cabe recordar, que para tal fin la legislatura ya expropió 8 manzanas urbanas en donde se construirá el nuevo establecimiento que tendrá unos 800 metros cuadrados de edificación, con dormís sectorizados para 150 personas, cocina, comedor, SUM, entre otras dependencias. “Será un antes y un después en cuanto a la calidad de prestaciones y servicios que tendrán muchísimos chicos que visitan el lugar a lo largo de todo el año”, señaló el senador.

Ejecución de FANI y prioridades

Respecto al Fondo de Atención para Necesidades Inmediatas (FANI) el Senador Michlig explicó que desde enero al presente se elevaron proyectos que ya se llevan ejecutados en una gran mayoría, con una inversión en infraestructura escolar rápida y ágil de gran utilidad para todos los establecimientos educativos del departamento.

A su vez se evaluó como “muy positivo lo tiempos cumplidos para la obra del edificio del Instituto Superior del Profesorado N° 26 de Ceres”, cuya licitación pública se concretó días pasados de acuerdo con el cronograma de obra definitivo -a cargo del ministerio de Obras Públicas- que conduce Lisandro Enrico.

Además las autoridades ministeriales detallaron que también ante la paralización de obras nacionales, la provincia viene evaluando alternativas para su continuación, entre ellas:

– Obra Jardín de Infantes Nucleado N° 8203, (San Guillermo).

-Obra Edificio Escuela Técnica Profesional N° 500 (Suardi), para lo cual ya se avanza en el anteproyecto definitivo y en fuentes de financiamiento posible con el ministerio de economía de la provincia.