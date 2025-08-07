Mancini: “Honrar a Horacio Guarany es honrar a nuestra cultura nacional”

La Diputada Provincial Charo Mancini participó este miércoles del acto central por el 128° aniversario fundacional de Las Garzas, presidido por el Presidente Comunal Walter Sánchez. En el marco de esta celebración, se rindió homenaje por el 100° aniversario del natalicio de Horacio Guarany, una de las voces más profundas, valientes y queridas de la cultura argentina.

En representación de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, la Legisladora entregó a Sánchez la Declaración de Interés y una placa conmemorativa en reconocimiento al legado del cantor nacido en estas tierras del norte santafesino. “Horacio Guarany fue mucho más que un artista. Fue un militante de la cultura popular, un defensor de los trabajadores, un símbolo de la resistencia y del amor por nuestra tierra. Desde estas raíces humildes, llevó la voz del pueblo a cada rincón del país y del mundo”, expresó Mancini.

El acto reunió a autoridades, vecinas y vecinos, y en este espacio se recordó la vida de Eraclio Catalín Rodríguez Cereijo, hijo de un hachero correntino y de una inmigrante española, que con su guitarra y su palabra supo cantar verdades y denunciar injusticias. “Este homenaje no es sólo una placa. Es una memoria viva y un testimonio de que el arte nacido del pueblo no muere jamás. Gracias a Las Garzas por darnos a Horacio, y gracias a Horacio por darnos tanto”, concluyó la Diputada.