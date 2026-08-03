Destacada actuación de la Escuela Municipal Newcom Jaaukas en un torneo disputado en Romang

La delegación ocampense obtuvo un campeonato y dos subcampeonatos, además de liderar sus respectivas zonas en las tres categorías en competencia.

La Escuela Municipal Newcom Jaaukas de Villa Ocampo tuvo una sobresaliente participación en el torneo de newcom organizado por el Romang Fútbol Club, logrando importantes resultados en las distintas categorías.

El equipo femenino A, el equipo femenino B y el equipo mixto +50 finalizaron primeros en sus respectivas zonas, demostrando un gran nivel de juego a lo largo de la fase clasificatoria.

En la definición del certamen, el equipo femenino A se consagró campeón, mientras que el equipo femenino B y el equipo mixto +50 alcanzaron el subcampeonato.

En total, la delegación registró un balance de siete partidos ganados y dos perdidos, reflejando el gran desempeño de los representantes ocampenses durante la competencia.

Los resultados obtenidos ratifican el crecimiento de la disciplina en la ciudad y el trabajo que viene desarrollando la Escuela Municipal Newcom Jaaukas, consolidándose como una de las protagonistas en los torneos regionales.