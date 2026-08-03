Las Toscas realizó el festejo para los niños de la ciudad

El pasado domingo 2 de agosto, la Plaza 23 de Agosto fue escenario de una tarde llena de alegría, juegos y diversión para los niños de la ciudad, en el marco del calendario de Agosto 2026.

Durante la jornada, disfrutaron de diferentes propuestas como pinta caritas, castillos inflables, juegos recreativos, actividades deportivas y mucha animación. Hubo música, baile, canciones y un momento muy esperado: la chocolatada con facturas para compartir y disfrutar en familia.

La celebración contó con la presencia del intendente Iván Sánchez, junto al gabinete municipal, quienes acompañaron esta jornada pensada especialmente para las infancias.

Una tarde para jugar, compartir y celebrar la niñez, fortaleciendo esos espacios de encuentro que nos permiten disfrutar en comunidad.