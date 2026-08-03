Villa Ocampo: Avisos parroquiales

Se dejan a continuación los avisos de la Parroquia «Inmaculada Concepción», de Villa Ocampo, correspondientes a la semana del 3 al 9 de agosto.

LUNES 3:

14:00 hs: Celebración de la Palabra y distribución de la Comunión en Capilla San Cayetano.

19:00 hs: Misa de Novena en Capilla San Cayetano.

MARTES 4: San Juan María Vianney

Día del Sacerdote

14:00 hs: Misa de Novena en Capilla San Cayetano.

19:00 hs: Misa de Novena en Capilla San Cayetano.

MIÉRCOLES 5:

14:00 hs: Misa de Novena en Capilla San Cayetano.

19:00 hs: Misa de Novena en Capilla San Cayetano.

JUEVES 6: La Transfiguración del Señor

14:00 hs: Misa de Novena en Capilla San Cayetano.

19:00 hs: Misa de Novena en Capilla San Cayetano.

VIERNES 7: San Cayetano

08:00 a 18:00 hs: Adoración al Santísimo en el Templo.

14:00 hs: Misa de Fiesta Patronal en Capilla San Cayetano.

16:00 hs: Misa de Fiesta Patronal en Capilla San Cayetano (Campo Bello Sur).

19:30 hs: Procesión y Misa de Fiesta Patronal en Capilla San Cayetano.

La Procesión comenzará en la Plazoleta Héroes de Malvinas.

SÁBADO 8:

17:00 hs: Misa en Capilla San Ramón.

17:00 hs: Misa en Capilla Jesús Misericordioso (El Sombrerito Centro).

19:00 hs: Misa en Capilla María Goretti (Arroyo Ceibal Centro).

19:00 hs: Misa en el Templo.

DOMINGO 9: Decimonoveno Domingo durante el Año

08:30 hs: Misa en el Templo.

10:00 hs: Misa de las Familias en el Templo.

10:00 hs: Misa de Fiesta Patronal en Oratorio San Cayetano (Las Mercedes – Familia Velázquez).

17:00 hs: Misa en Capilla Virgen de Itatí (Bº 8 de Octubre).

19:00 hs: Misa en el Templo.

OTROS AVISOS

CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS: Recordamos que continúan disponibles los Bonos de la Parroquia, con un costo de $64.000., y también las Becas del Seminario, por un monto de $20.000. Agradecemos a todos su generoso aporte.

ENCUENTRO DIOCESANO DE PRESBITERIO: Este martes 4 de agosto, en ocasión de la Solemnidad de San Juan María Vianney, los sacerdotes de nuestra Diócesis de Reconquista estarán realizando un encuentro del presbiterio. Será en la Casa Itatí de Avellaneda, de 09:00 a 12:00 hs.