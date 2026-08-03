Santa Fe creció por encima de la media nacional y reforzó su peso en la economía argentina

La expansión del Producto Bruto Geográfico, que superó en dos puntos el promedio nacional, fue liderada por el dinamismo del agro, de la industria y del comercio, en el marco del incentivo impulsado políticas públicas provinciales. La vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, valoró las herramientas que pone a disposición la Provincia. También destacó que gracias a la Ley Tributaria 2026, “más de 6.200 empresas santafesinas se ahorraron más de 36.000 millones en impuestos provinciales”.

La vocera del Gobierno Provincial, Virginia Coudannes, informó que la economía de Santa Fe creció en 2025 por encima del promedio nacional y consolidó su posición como uno de los principales motores productivos de Argentina. Según las estimaciones preliminares del Producto Bruto Geográfico (PBG) elaboradas por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), la actividad económica provincial aumentó un 5,5 % en términos reales, frente al crecimiento del 3,5 % registrado por el Valor Agregado Bruto (VAB) nacional.



El desempeño estuvo acompañado por un aumento de la participación de la provincia en la economía argentina: Santa Fe pasó a representar el 10,4 % del VAB del país y alcanzó un producto bruto por habitante de $ 19,9 millones, frente a los $ 15,1 millones del promedio nacional.



Coudannes, relacionó este crecimiento de la economía santafesina con las herramientas que pone a disposición el Gobierno de Santa Fe respecto al alivio fiscal, “porque ese alivio es acompañamiento y es estar cerca de los que producen”, y mencionó que gracias a la Ley Tributaria “más de 6.200 empresas santafesinas se ahorraron más de 36.000 millones en impuestos provinciales”, en tanto que esa normativa “incentivó la generación de más de 8.600 nuevos puestos de trabajo”. Respecto de los pequeños comercios, Coudannes indicó que “en los primeros 5 meses del año fueron 5.434 los que solicitaron la reducción de alícuota impositiva, con un ahorro estimado de 522 millones de pesos”.

Los sectores que impulsaron el crecimiento

El comercio fue la actividad que más contribuyó a la expansión de la economía santafesina, con un crecimiento del 8,4 % y una incidencia de 1,84 puntos porcentuales sobre el PBG. Le siguieron la industria manufacturera, que avanzó un 6,2 % y aportó 1,59 puntos, y el sector agropecuario, con un incremento del 7,4 % y una incidencia de 1,09 puntos.



En conjunto, estos tres sectores explican buena parte del crecimiento económico de la provincia y ratifican el perfil productivo que caracteriza a Santa Fe.



El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, sostuvo que “estos números no son una casualidad, sino la fotografía del modelo Santa Fe, donde crecimos un 5,5 % apostando por la economía real. Nuestra provincia avanza de la mano del campo, la industria y el comercio que aún en un contexto macroeconómico que todavía no le es favorable, levanta cada día sus persianas”.



Puccini añadió que los resultados también responden a políticas que trascienden el ámbito económico. “La mejora de los indicadores de seguridad cambió la realidad de las principales ciudades y favoreció al crecimiento del turismo, otro factor que contribuye al dinamismo de la economía provincial”, señaló.



En contraste, el crecimiento de la economía nacional estuvo impulsado principalmente por la intermediación financiera, que avanzó un 24,7 % y aportó 0,84 puntos porcentuales al crecimiento total. También contribuyeron el comercio (3,6 %), la agricultura, ganadería, caza y silvicultura (6,2 %), los servicios empresariales, inmobiliarios y de alquiler (0,5 %) y la explotación de minas y canteras (8 %).

Mayor participación en la economía argentina

Santa Fe también reforzó su peso relativo dentro de la economía nacional: en 2025 explicó el 10,4 % del Valor Agregado Bruto del país, un punto por encima del 9,4 % registrado en 2004, lo que refleja una expansión sostenida de su participación en la generación de riqueza.



La provincia concentra además el 18,5 % de la producción nacional de agricultura, ganadería, caza y silvicultura; el 15,4 % de la actividad comercial y el 15 % de la industria manufacturera, lo que reafirma su papel como uno de los principales polos productivos e industriales del país.



En ese sentido, el ministro de Economía Pablo Olivares destacó la estrategia de inversión provincial: “Cuando tomamos crédito para financiar infraestructura, lo hacemos con la convicción de que estamos ampliando la capacidad productiva de Santa Fe. Ese crecimiento genera más actividad, más recaudación y permite sostener un círculo virtuoso de inversión”.

Un producto por habitante superior a la media

Otro indicador que refleja el desempeño de la economía santafesina es el Producto Bruto Geográfico por habitante. En 2025 alcanzó los $ 19,9 millones por persona, muy por encima de los $ 15,1 millones del promedio nacional.



Además, este indicador registró un incremento interanual del 47,8 %, superior al crecimiento del 45,8 % observado para el conjunto del país.