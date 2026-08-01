Las Toscas: Avisos parroquiales

Se encuentran a continuación los avisos de la Parroquia «Nuestra Señora de la Asunción», de la ciudad de Las Toscas.

AVISOS:

FIESTA PATRONAL

Bajo el lema “María, salud de los enfermos”, comenzamos el próximo 6 de agosto con las actividades propias de la Fiesta Patronal.

Del 6 al 14, se realizarán Misas en los barrios a las 16.00 horas, quedando suspendidas las celebraciones eucarísticas de lunes a viernes en el Templo y manteniéndose las de los fines de semana en su horario habitual.

SANTO ROSARIO

Del 6 al 14 de agosto, se rezará el Santo Rosario en honor a Nuestra Señora de la Asunción, a las 18.00 horas en el Templo.

RIFA

En el marco de los festejos, se llevará a cabo una rifa el día 15 de agosto en el festival de cierre. Los números se encuentran a la venta con un costo de $4.000.

ATENCIÓN AL PÚBLICO

El lunes 3 de agosto la secretaría permanecerá cerrada. Estaremos haciendo trabajos administrativos.