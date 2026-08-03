Reconquista: Provincia licita la compra de una torre de videoendoscopía para el Hospital Central

Con un presupuesto oficial de 222 millones de pesos, el gobierno de Maximiliano Pullaro avanza con la incorporación de un equipamiento de alta complejidad que permitirá fortalecer el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades del aparato digestivo. La apertura de ofertas está prevista para el 10 de agosto.

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Salud, fijó fecha para la licitación que permitirá incorporar una torre de video endoscopía de alta definición para el Hospital Central de Reconquista.



El nuevo equipamiento permitirá realizar procedimientos diagnósticos y terapéuticos del aparato digestivo alto, bajo y de la vía biliar, fortaleciendo la capacidad de respuesta del hospital con tecnología de alta complejidad para una amplia variedad de patologías. Además de mejorar la calidad de las prestaciones, posibilitará realizar procedimientos mínimamente invasivos, reduciendo riesgos, tiempos de recuperación y la necesidad de intervenciones quirúrgicas convencionales.



En relación con esta incorporación, el director del Hospital Central de Reconquista, Juan José Nardin, destacó que “esta licitación nos permitirá reemplazar el equipo que el hospital tenía desde antes de la migración al edificio actual y que ya no tenía reparación. Este proceso es el resultado del trabajo conjunto que venimos desarrollando con el Ministerio de Salud para seguir fortaleciendo la capacidad de respuesta del hospital. Implica una inversión muy importante del gobierno provincial para sostener y ampliar el acceso a tecnología de alta complejidad”.



Asimismo, remarcó que “el Estado nacional dejó de invertir en salud pública, y eso también ha impactado en el envío de equipamiento de alta complejidad, la Provincia asume esa responsabilidad con recursos propios, garantizando en este caso que en el norte santafesino se pueda acceder a prestaciones complejas”.



Finalmente, Nardin señaló que “este avance también encuentra al Hospital en un momento institucional muy importante. Con la finalización del período de intervención, comenzamos una nueva etapa con un Consejo de Administración conformado democráticamente. Esto fortalece la gestión del hospital y nos permite seguir proyectando mejoras para responder a las necesidades de toda la región”.

Características de la torre

Estará equipada con cuatro videoendoscopios, con monitor grado médico de 24”, de alta definición. El videogastroscopio permitirá examinar el esófago, el estómago y el duodeno, facilitando el diagnóstico de patologías como gastritis, esofagitis, úlceras, enfermedad celíaca y otras afecciones, además de la toma de biopsias y la detección precoz de distintos tipos de cáncer.



El videocolonoscopio posibilitará la exploración completa del intestino grueso y del tramo final del intestino delgado, constituyendo una herramienta fundamental para la prevención del cáncer colorrectal mediante la detección y extracción de pólipos, así como para el estudio de enfermedades inflamatorias y otras alteraciones digestivas.



Por su parte, el videoduodenoscopio permitirá realizar procedimientos sobre la vía biliar y el páncreas, como la extracción de cálculos, la colocación de prótesis y el tratamiento de distintas patologías, evitando en muchos casos cirugías de mayor complejidad.



Finalmente, está contemplado también un videobroncoscopio para patologías respiratorias, con lavado brionquioalveolar y toma de biopsia.



Todos los tubos contarán con tecnología HD, que garantiza una óptima calidad de imagen para la totalidad de los estudios.