3 de Agosto: Día de la Bandera de la Provincia de la Santa Fe

Cada 3 de agosto se conmemora el Día de la Bandera de la Provincia de Santa Fe , emblema oficial creado en 1822 por el Brigadier General Estanislao López , como símbolo de la identidad, la autonomía y la historia del pueblo santafesino.

La bandera está compuesta por tres franjas verticales : roja , que representa el federalismo ; blanca , ubicada en el centro; y celeste , símbolo de la Nación Argentina . En su parte central se destaca un óvalo con la inscripción «Provincia Invencible de Santa Fe», acompañado por un sol naciente, dos flechas cruzadas en cruz de San Andrés y una lanza con la punta hacia arriba, elementos que evocan la defensa de la autonomía provincial y los valores que dieron origen a nuestra historia.

En esta fecha, la Municipalidad de Villa Ocampo invita a la comunidad a rendir homenaje a este símbolo que representa el orgullo de ser santafesinos, reafirmando el compromiso de preservar nuestra identidad, valorar nuestras raíces y continuar construyendo una provincia basada en el trabajo, la solidaridad y el respeto por su historia.