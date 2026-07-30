Las Toscas: Comenzó el Tour Interactivo Suramericano rumbo a los Juegos Santa Fe 2026

Con la participación de autoridades provinciales y municipales, este jueves 30 de julio, por la mañana, quedó oficialmente inaugurado en la Plaza 23 de Agosto el Tour Interactivo Suramericano, una propuesta del Gobierno de la Provincia de Santa Fe que recorre distintas localidades promocionando los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El acto de apertura, realizado a las 9:30 h, fue encabezado por el intendente Iván Sánchez, junto a Alfredo Giancili, supervisor de Educación Física; Sergio Gallo, referente del programa Vivamos los Juegos; el secretario de Recreación y Desarrollo Deportivo de la Municipalidad, Pablo Verón; y demás integrantes del gabinete municipal.

Durante la mañana, estudiantes de distintas instituciones educativas comenzaron a disfrutar de las propuestas interactivas, deportivas y recreativas que forman parte de esta iniciativa, diseñada para acercar a la comunidad la experiencia de los Juegos Suramericanos y promover los valores del deporte, la integración y la vida saludable.

Las actividades continúan durante toda la tarde, hasta las 16:30 h, con acceso libre y gratuito. Quienes se acerquen a la Plaza 23 de Agosto podrán vivir experiencias inmersivas con realidad virtual, simuladores, E-Games, mini golf, fútbol tenis, una estación de arte y diversas propuestas pensadas para toda la familia.

En la oportunidad, el intendente Iván Sánchez destacó el trabajo articulado entre el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Las Toscas para hacer posible la llegada del Tour Interactivo Suramericano a la ciudad, invitando a toda la comunidad a participar de una jornada que permite comenzar a vivir el espíritu del mayor evento deportivo que tendrá Santa Fe en 2026.