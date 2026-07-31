Villa Ocampo: Nueva entrega de pensiones de la Ley 5110

La Municipalidad de Villa Ocampo realizó una nueva entrega de pensiones correspondientes a la Ley Provincial N.º 5110, beneficiando en esta oportunidad a 12 personas, de las cuales seis son estudiantes.

Esta política pública busca promover la inclusión y fortalecer la independencia económica de los beneficiarios, brindándoles un respaldo que les permite afrontar gastos esenciales, continuar sus estudios y mejorar su calidad de vida.

Las gestiones son llevadas adelante por las asistentes sociales de la Secretaría de Promoción Social, quienes realizan el acompañamiento y seguimiento de cada expediente para garantizar el acceso a este derecho.

Con esta nueva entrega, el Municipio reafirma su compromiso de seguir impulsando políticas que promuevan la igualdad de oportunidades y el acceso a derechos para toda la comunidad.