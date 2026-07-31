La Provincia prorrogó hasta el 30 de septiembre el Plan de Alivio Fiscal de API

La Municipalidad de Villa Ocampo informa a los contribuyentes que la Administración Provincial de Impuestos (API) extendió hasta el 30 de septiembre de 2026 el plazo para adherirse al Plan Especial de Pagos – Alivio Fiscal, destinado a la regularización de deudas impositivas.

La medida fue dispuesta mediante la Resolución N.º 79/2026 de la Administración Provincial de Impuestos, en el marco de la Resolución N.º 91/2026 del Ministerio de Economía de la Provincia de Santa Fe.

Con esta extensión, vecinos, comerciantes, profesionales y empresas cuentan con una nueva oportunidad para regularizar sus obligaciones tributarias provinciales mediante un plan de facilidades de pago.

Desde la Municipalidad de Villa Ocampo se invita a quienes aún no se hayan adherido a aprovechar este beneficio antes del 30 de septiembre, fecha límite establecida para acceder al régimen.