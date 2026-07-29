Villa Ocampo: Convocatoria abierta para presentar propuestas para la 7.ª Feria del Libro del Jaaukanigás

La Municipalidad de Villa Ocampo, a través de la Secretaría de Cultura y Comunicación , en conjunto con la Universidad Nacional del Litoral (UNL) , lanzó la convocatoria destinada a escritores, investigadores, docentes, instituciones educativas, editoriales, bibliotecas, gestores culturales, artistas y organizaciones de la sociedad civil para presentar propuestas que formarán parte de la programación de la 7.ª Feria del Libro del Jaaukanigás.

La convocatoria tiene como objetivo consolidar este encuentro como un espacio de intercambio, reflexión y valorización del patrimonio natural, cultural y educativo de la región, promoviendo iniciativas vinculadas a la promoción de la lectura, el ambiente, la historia local y regional, la cultura e identidad litoraleña, la educación y la producción literaria y editorial.

Entre las propuestas que podrán presentarse se incluyen presentaciones de libros, conversatorios, mesas de diálogo, conferencias, charlas, talleres, actividades destinadas a infancias y juventudes, espectáculos relacionados con la literatura y la palabra, experiencias educativas y culturales, además de exposiciones e iniciativas afines. La organización evaluará cada proyecto considerando su vinculación con los ejes temáticos, la calidad de los contenidos, el aporte a la identidad de la feria, la diversidad de públicos destinatarios y su factibilidad de realización.

Las personas e instituciones interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el lunes 13 de agosto de 2026, comunicándose al 3482-671488, contacto correspondiente a Paola Vázquez, responsable de la Biblioteca Pública Municipal «Brigadier Estanislao López».

Desde la Municipalidad de Villa Ocampo se invita a toda la comunidad a ser parte de una nueva edición de la Feria del Libro del Jaaukanigás, un evento que busca seguir fortaleciendo el encuentro entre los libros, las ideas, la cultura, la identidad y el territorio, con una programación plural, diversa y representativa de distintos enfoques y expresiones del ámbito cultural, educativo y académico.