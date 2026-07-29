Cotelvo: Sepelios del día

Cotelvo Ltda. participa del fallecimiento de su asociado Paublo Lisandro Fernandez, a los 87 años, y de su asociado Alfredo Domingo Spitzer a los 86 años.

Los restos de Paublo Fernandez son velados en Sala Nº1 de Cotelvo Ltda., sito en calle Belgrano 1269 de nuestra Ciudad. Sepelio hoy miércoles 29 de julio de 2026 a las 17:00 hs. en Cementerio Municipal de Villa Ocampo.

Los restos de Alfredo Domingo Spitzer son velados en Sala Nº2 de Cotelvo Ltda., sito en calle Belgrano 1269 de nuestra Ciudad. Sepelio hoy miércoles 29 de julio de 2026 a las 18:00 hs. en Cementerio Municipal de Villa Ocampo.

Servicio fúnebre, Servicio Solidario de Sepelio de Cotelvo Ltda.

Paublo Lisandro Fernandez, que en paz descanse.

Alfredo Domingo Spitzer, que en paz descanse.