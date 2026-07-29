Villa Ocampo: COTELVO renovó por 30 años la concesión de agua y cloacas y prepara nuevas inversiones

Jorge Martínez y David Marega repasaron las obras ejecutadas, los proyectos en marcha y los principales puntos que serán presentados ante los asociados durante la Asamblea General Ordinaria.

El presidente de COTELVO Servicios, doctor Jorge Martínez, y el gerente de la institución, David Marega, visitaron en la tarde del martes 28 de julio los estudios del Grupo de Medios Jaaukanigás, donde participaron del programa Modo Berni y brindaron detalles sobre la situación institucional, económica y operativa de la cooperativa.

Durante la entrevista, ambos dirigentes invitaron a los asociados a participar de la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el viernes 31 de julio de 2026 en el Centro de Empleados de Comercio de Villa Ocampo.

La convocatoria está prevista para las 19:30, mientras que el inicio formal de la asamblea será a las 20:30, de acuerdo con lo establecido por el estatuto de la entidad.

Una renovación estratégica para los próximos 30 años

Entre los principales acontecimientos del último ejercicio, Martínez destacó la renovación de la concesión de los servicios de agua potable y cloacas por un período de 30 años.

La continuidad de ambas prestaciones representa uno de los puntos institucionales más importantes para la cooperativa, ya que garantiza la administración de servicios esenciales para toda la comunidad de Villa Ocampo, tanto para asociados como para usuarios que no forman parte formalmente de la entidad.

Durante la asamblea también se pondrán a consideración la memoria anual, el balance económico, el informe del síndico y el proyecto de distribución de excedentes, además de los restantes puntos establecidos en el orden del día.

Mejoras en el servicio de agua potable

Martínez y Marega explicaron que durante el último período se realizaron importantes trabajos para mejorar la producción y distribución del agua potable.

Entre las intervenciones mencionaron la puesta en funcionamiento de una nueva planta, la modificación y unificación de los procesos de tratamiento y la limpieza integral de pozos, redes de impulsión y cañerías de distribución.

Uno de los trabajos más visibles para los vecinos es la desincrustación de las tuberías ubicadas debajo de la vía pública. Estas tareas provocan temporalmente la salida de agua y sedimentos hacia las calles, producto de los minerales acumulados durante años dentro de las cañerías.

Desde la cooperativa señalaron que el proceso permitió recuperar presión en distintos sectores de la ciudad, especialmente en aquellos barrios que sufrían dificultades durante los meses de mayor consumo.

También informaron que la dureza del agua, que anteriormente registraba valores cercanos a 380 o 400, actualmente se encuentra entre 160 y 180. Para profundizar esa mejora, COTELVO incorporará un nuevo ablandador con más de 3.000 litros de resina.

Con esa inversión, la planta contará con cuatro ablandadores trabajando en línea, lo que permitiría reducir aún más la presencia de minerales.

Renovación de vehículos e infraestructura

Otro de los puntos destacados fue el recambio de parte del parque automotor de la cooperativa.

Las autoridades explicaron que varios vehículos se encontraban amortizados y requerían reparaciones constantes, situación que generaba mayores costos y demoras en la prestación de los servicios.

Durante el ejercicio también se avanzó con la ampliación de la red de fibra óptica, el retiro progresivo de antiguos cables de cobre y el desmantelamiento de la vieja central telefónica.

Asimismo, se ejecutan trabajos de remodelación en el edificio central de COTELVO y mejoras en las instalaciones correspondientes al servicio de sepelios.

Nuevos lotes con todos los servicios

La cooperativa continúa desarrollando su proyecto de urbanización y venta de terrenos.

Marega explicó que las primeras dos manzanas, integradas por aproximadamente 40 lotes, fueron comercializadas casi en su totalidad. Los compradores ya se encuentran en condiciones de escriturar y, en varios casos, el trámite ya fue concretado.

Actualmente se trabaja en el desarrollo de otras tres manzanas, que permitirán incorporar alrededor de 80 nuevos lotes.

Las autoridades remarcaron que los terrenos no serán puestos a la venta hasta que exista un avance significativo en las obras de infraestructura exigidas por las ordenanzas municipales.

El proyecto contempla agua potable, cloacas, energía eléctrica, alumbrado público, cordón cuneta y fibra óptica.

“Cuando pensamos en un loteo, pensamos en darle una solución a la gente y no un problema”, señalaron durante la entrevista.

La intención es que cada comprador pueda tomar posesión, construir y acceder inmediatamente a los servicios básicos, sin tener que realizar posteriormente gestiones individuales ante diferentes organismos.

Proyecto de cloacas para nuevos sectores

COTELVO también finalizó el proyecto ejecutivo para extender el servicio de cloacas hacia sectores que todavía no cuentan con esta prestación.

La elaboración demandó cerca de un año de trabajo técnico y de ingeniería. El proyecto se encuentra listo para ser presentado ante la Municipalidad de Villa Ocampo, que deberá abrir el registro de oposición y avanzar con la correspondiente ordenanza de ejecución de obra.

La primera etapa alcanzaría aproximadamente a 229 frentistas y comprendería el sector delimitado por las calles Mitre, 30 de Noviembre, Independencia Nacional y bulevar Sarmiento.

La segunda etapa abarcaría a unos 179 frentistas, desde Mitre Norte hasta calle Güemes, entre Sarmiento y 30 de Noviembre.

Las autoridades reconocieron que se trata de una inversión importante y que antes de iniciar el procedimiento deberán evaluarse la situación económica y la capacidad de pago de las familias.

Sin embargo, remarcaron la importancia sanitaria y ambiental de la obra, especialmente para los vecinos que actualmente dependen del servicio atmosférico varias veces al mes.

Una tercera laguna para el tratamiento de efluentes

Dentro del sistema cloacal, la cooperativa comenzó a preparar una tercera laguna de tratamiento en el sector oeste de la ciudad.

La obra requiere importantes movimientos de suelo y la construcción de taludes para asegurar la estabilidad del terreno.

Además, está prevista la limpieza de uno de los piletones que ya se encuentran en funcionamiento, una tarea necesaria para mantener la capacidad y eficiencia del sistema de tratamiento.

Internet: proyectan duplicar la velocidad

En materia de conectividad, Marega confirmó que el 20 de julio la cooperativa envió a Telecom la conformidad para ampliar el ancho de banda disponible en Villa Ocampo.

Según las estimaciones informadas por la empresa, la nueva capacidad podría estar habilitada durante la primera quincena de agosto.

Actualmente, el servicio estándar ofrecido por COTELVO es de 50 megas. La intención de la cooperativa es avanzar progresivamente hacia planes de 70 y posteriormente de 100 megas, duplicando la velocidad actual.

La implementación dependerá de la disponibilidad técnica y de la habilitación de los equipos por parte de la empresa proveedora.

Un balance positivo después de años difíciles

Al referirse a la situación económica, Martínez sostuvo que el balance del ejercicio es positivo y permitirá continuar con obras de reparación, mantenimiento y modernización.

El presidente recordó que durante varios años las tarifas quedaron retrasadas respecto de la inflación y de los costos reales de producción, dificultando la compra de motores, repuestos y equipamiento necesario para los distintos servicios.

Según explicó, la mejora de los ingresos permitió retomar inversiones que habían sido postergadas, aunque advirtió que las tarifas deberán continuar acompañando los costos para garantizar prestaciones eficientes.

El proyecto de distribución de excedentes que será presentado ante la asamblea contempla la continuidad de las inversiones en las plantas de agua potable, la limpieza de redes y las obras de infraestructura previstas.

Convocatoria a los asociados

Martínez y Marega reiteraron la invitación a todos los asociados para participar de la Asamblea General Ordinaria.

Consideraron que se trata del ámbito institucional y legal en el que cada integrante de la cooperativa puede conocer el balance, evaluar la gestión y ejercer plenamente sus derechos.

Finalmente, agradecieron a los usuarios que mantienen sus servicios al día y recordaron que aquellas familias que atraviesan dificultades económicas pueden acercarse a la institución para analizar alternativas de regularización y evitar la interrupción de las prestaciones.

También expresaron su reconocimiento a los integrantes del Consejo de Administración, al personal administrativo y a los trabajadores que diariamente sostienen los diferentes servicios de COTELVO.

Asamblea General Ordinaria de COTELVO

Fecha: viernes 31 de julio de 2026

Lugar: Centro de Empleados de Comercio de Villa Ocampo

Convocatoria: 19:30

Inicio de la asamblea: 20:30

Gentileza: Antonio Paré