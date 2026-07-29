Santa Fe: dónde estarán ubicados los cinco nuevos peajes sobre la Ruta Nacional 11 hasta Chaco

El nuevo esquema de concesión de la Ruta Nacional 11 prevé cinco estaciones de peaje entre Nelson y Chaco. Mirá el mapa y qué tramo abarcará cada una.

La Ruta Nacional 11 volverá a tener peajes en el norte de Santa Fe. El nuevo esquema de concesión impulsado por el Gobierno nacional prevé la instalación de cinco estaciones entre Nelson y el límite con Chaco. Este es el mapa con la ubicación de cada una y el tramo que abarcará.

El mapa de los nuevos peajes en Santa Fe sobre la Ruta Nacional 11

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1STXgEFzIuF0QHskKwWiw-2zXVZNPvh0&femb=1&ll=-29.508406774593524%2C-59.88161865000001&z=7

Los pliegos de la licitación ya establecen dónde estarán ubicadas las cinco estaciones de peaje que formarán parte de la concesión del corredor. De sur a norte, quedarán distribuidas de la siguiente manera:

Llambi Campbell (km 527, departamento La Capital): estará ubicada sobre el tramo comprendido entre Nelson y el empalme con la Ruta Provincial 55, en jurisdicción de Marcelino Escalada . Tendrá bajo su órbita un recorrido de 83,56 kilómetros .

estará ubicada sobre el tramo comprendido entre y el . Tendrá bajo su órbita un recorrido de . Gobernador Crespo (km 621, departamento San Justo): abarcará el sector que va desde el empalme con la Ruta Provincial 55 , en Marcelino Escalada, hasta el acceso a Margarita , cubriendo 102,33 kilómetros .

abarcará el sector que va desde el , en Marcelino Escalada, hasta el , cubriendo . Vera (km 730, departamento Vera): comprenderá el tramo entre el acceso a Margarita y el empalme con la Ruta Provincial 31 , con una extensión de 98,18 kilómetros .

comprenderá el tramo entre el y el , con una extensión de . Guadalupe Norte (km 812, departamento General Obligado): tendrá jurisdicción desde el empalme con la Ruta Provincial 31 hasta el empalme con la Ruta Provincial 30, en el acceso a Villa Guillermina , a lo largo de 114,45 kilómetros .

tendrá jurisdicción desde el hasta el , a lo largo de . Florencia (km 929, departamento General Obligado): controlará el último tramo de la concesión, desde el empalme con la Ruta Provincial 30, en el acceso a Villa Guillermina, hasta el empalme con la Ruta Nacional 16, en Resistencia (Chaco), con una longitud de 98,66 kilómetros.

Una concesión por 20 años

El tramo entre Nelson y Resistencia integra la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, el plan con el que el Gobierno nacional está transfiriendo a operadores privados más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales.

En este caso, el contrato tendrá una duración de 20 años, con posibilidad de prórroga. Durante ese período, la empresa adjudicataria deberá hacerse cargo del mantenimiento del corredor mediante inversión privada.

Los nuevos peajes de la Ruta Nacional 11 deberán operar con tecnología Free Flow, un sistema que permite cobrar el peaje sin detener la marcha mediante la lectura automática de la patente.

Las primeras tareas estarán enfocadas en la recuperación de la calzada, trabajos de bacheo, señalización, iluminación y otras obras de conservación. El pliego no contempla, por el momento, la construcción de una autovía sobre la Ruta Nacional 11.

Cuánto costará pasar por los peajes

La licitación ya tuvo la apertura de las ofertas económicas y quedaron dos propuestas en carrera.

La empresa CPC S.A. presentó una tarifa de $3.920,40 (IVA incluido), mientras que la unión conformada por José Eleuterio Pitón S.A., Rovial y Obring ofertó $4.259,20 (IVA incluido). Ambos valores fueron calculados tomando como referencia la futura estación de Llambi Campbell.

Sin embargo, el cobro no comenzará apenas se adjudique la concesión. Antes, la empresa que resulte ganadora deberá ejecutar las Obras Iniciales de Puesta en Valor, exigidas por el pliego para garantizar condiciones adecuadas de circulación.

Peajes sin barreras: cómo funcionará el sistema

El nuevo esquema dejará atrás las cabinas tradicionales. Las concesionarias deberán implementar TelePase y tecnología Free Flow, un sistema que permite identificar los vehículos mediante la lectura automática de la patente, sin necesidad de detenerse para pagar.

La intención es agilizar el tránsito, reducir los tiempos de espera y minimizar los riesgos de accidentes en las zonas donde estarán ubicadas las estaciones.

Las críticas al nuevo esquema

El regreso de los peajes también despertó cuestionamientos. Ricardo Lasca, coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), sostuvo por AIRE que, al no estar previstas obras de gran magnitud como una autovía, el sistema termina funcionando como «un impuesto al tránsito».

Desde la entidad consideran que el nuevo esquema incrementará los costos del transporte y que ese impacto terminará trasladándose al precio final de los productos.

El antecedente de Cincovial

La Ruta Nacional 11 ya tuvo un sistema de peajes administrado por privados. La última concesión estuvo a cargo de Cincovial S.A. y finalizó en junio de 2018, cuando dejaron de operar las estaciones de Nelson, Videla, Reconquista y Florencia.

El levantamiento de las barreras fue celebrado por muchos usuarios, aunque también generó incertidumbre sobre el mantenimiento del corredor y el futuro laboral de los trabajadores que se desempeñaban en las cabinas.



Las cabinas de Cincovial dejaron de operar en 2018. Ocho años después, la Ruta Nacional 11 volverá a tener peajes bajo un nuevo esquema de concesión y con un sistema de cobro automatizado.

Ocho años después, la Ruta Nacional 11 volverá a tener peajes, aunque con un modelo de concesión distinto y un sistema de cobro completamente automatizado.

Cómo sigue la licitación

Con la apertura de las ofertas económicas, el proceso ingresó ahora en la etapa de evaluación. Una vez adjudicado el corredor, la empresa ganadora deberá ejecutar las obras iniciales previstas en el contrato y recién entonces quedará habilitada para comenzar a cobrar el peaje.

Gentileza: Aire de Santa Fe