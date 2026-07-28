Villa Ocampo: Cronograma de entrega de Módulos Alimentarios del programa Santa Fe Nutre

La Municipalidad de Villa Ocampo, a través de la Secretaría de Promoción Social , informa que el próximo jueves 30 y viernes 31 de julio se llevará a cabo la entrega de módulos alimentarios correspondientes al programa provincial Santa Fe Nutre, destinada a los titulares beneficiarios.

La distribución se realizará en los siguientes lugares y horarios:

Jueves 30

De 8:00 a 12:00 horas :

Entrega en cada barrio para los titulares beneficiarios de San Roque, El Talar, Itatí, Campo Bello, Las Mercedes, Santa Lucía, Campo Yaccuzzi, Km 36 y El Piave. C.I.C. Isleta: titulares beneficiarios. Salón de Usos Múltiples del Barrio San José: titulares beneficiarios. C.I.C. Barrio Juan Perón: titulares beneficiarios de calle Santa Fe y Porvenir.

De 15:00 a 18:00 horas :

Secretaría de Promoción Social: titulares beneficiarios de los barrios Hostal, Independencia, EFA y Ocampo Norte.

Viernes 31

De 8:00 a 12:00 horas :

Secretaría de Promoción Social: titulares beneficiarios de los barrios Ocampo Samanes (Ex Barrio Sur), 407 y 8 de Octubre. Barrio El Progreso: entrega en el propio barrio para los titulares beneficiarios. Sala de Atención Primaria de la Salud de Villa Adela: titulares beneficiarios. C.I.C. Barrio Juan Perón: titulares beneficiarios.

De 15:00 a 18:00 horas :

Barrio Industrial: entrega en el propio barrio para los titulares beneficiarios.

Desde el municipio se recuerda que la entrega será exclusivamente para los titulares del beneficio, quienes deberán presentarse con su Documento Nacional de Identidad (DNI) en el lugar y horario que les corresponda.

Asimismo, se informa que no se permitirá el retiro de los módulos alimentarios por parte de terceros y que no se recibirán reclamos fuera de las fechas establecidas, por lo que se solicita a los beneficiarios respetar el cronograma dispuesto para garantizar una distribución ordenada y eficiente.