Villa Ocampo: Avisos parroquiales

A continuación se encuentran los avisos de la Parroquia “Inmaculada Concepción”, de la ciudad de Villa Ocampo, correspondientes a la semana del 27 de julio al 2 de agosto.
AVISOS:
MARTES 28:
19:00 hs: Misa en el Templo.
MIÉRCOLES 29: Santos Marta, María y Lázaro
14:00 hs: Misa de Novena en Capilla San Cayetano.
19:00 hs: Misa de Novena en Capilla San Cayetano.
JUEVES 30:
14:00 hs: Misa de Novena en Capilla San Cayetano.
19:00 hs: Misa de Novena en Capilla San Cayetano.
VIERNES 31: San Ignacio de Loyola
08:00 a 18:00 hs: Adoración al Santísimo en el Templo.
14:00 hs: Misa de Novena en Capilla San Cayetano.
19:00 hs: Misa de Novena en Capilla San Cayetano.
SÁBADO 1 de agosto:
14:00 hs: Misa de Novena en Capilla San Cayetano.
17:00 hs: Misa en Capilla Jesús Misericordioso (Isleta Centro).
17:30 hs: Misa en Capilla Virgen de la Merced (Las Mercedes).
19:00 hs: Celebración de la Palabra y distribución de la Comunión en Capilla San Cayetano.
19:00 hs: Misa en el Templo.
DOMINGO 2: Decimoctavo Domingo durante el Año
08:30 hs: Misa en el Templo.
10:00 hs: Misa de Novena en Capilla San Cayetano.
10:00 hs: Misa en Capilla Santa Rosa (El Sombrerito Sur).
17:00 hs: Celebración de la Palabra y distribución de la Comunión en Capilla San Cayetano.
18:30 hs: Misa de Ordenación Diaconal del Acólito Fernando Gallard en Parroquia Nuestra Señora de la Merced (Avellaneda).
19:00 hs: Celebración de la Palabra y distribución de la Comunión en el Templo.
OTROS AVISOS
ORDENACIÓN DIACONAL: Este domingo 2 de agosto será la Ordenación Diaconal del Acólito Fernando Gallard, en la Parroquia Nuestra Señora de la Merced de Avellaneda, a las 18:30hs. Si alguien necesita de un medio para trasladarse, comunicar con Librería Parroquial, a la brevedad. Oramos, desde ya, por Fernando y su futuro ministerio diaconal.
BONO PARROQUIAL: Se informa que aún quedan números del tradicional Bono Anual de la Parroquia. Pedirlo a los agentes de pastoral parroquial o retirarlo en Secretaría Parroquial. El costo es de $64.000., pudiendo pagarse en cuotas.