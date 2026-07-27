Villa Ocampo: Avisos parroquiales

A continuación se encuentran los avisos de la Parroquia “Inmaculada Concepción”, de la ciudad de Villa Ocampo, correspondientes a la semana del 27 de julio al 2 de agosto.

AVISOS:

MARTES 28:

19:00 hs: Misa en el Templo.

MIÉRCOLES 29: Santos Marta, María y Lázaro

14:00 hs: Misa de Novena en Capilla San Cayetano.

19:00 hs: Misa de Novena en Capilla San Cayetano.

JUEVES 30:

14:00 hs: Misa de Novena en Capilla San Cayetano.

19:00 hs: Misa de Novena en Capilla San Cayetano.

VIERNES 31: San Ignacio de Loyola

08:00 a 18:00 hs: Adoración al Santísimo en el Templo.

14:00 hs: Misa de Novena en Capilla San Cayetano.

19:00 hs: Misa de Novena en Capilla San Cayetano.

SÁBADO 1 de agosto:

14:00 hs: Misa de Novena en Capilla San Cayetano.

17:00 hs: Misa en Capilla Jesús Misericordioso (Isleta Centro).

17:30 hs: Misa en Capilla Virgen de la Merced (Las Mercedes).

19:00 hs: Celebración de la Palabra y distribución de la Comunión en Capilla San Cayetano.

19:00 hs: Misa en el Templo.

DOMINGO 2: Decimoctavo Domingo durante el Año

08:30 hs: Misa en el Templo.

10:00 hs: Misa de Novena en Capilla San Cayetano.

10:00 hs: Misa en Capilla Santa Rosa (El Sombrerito Sur).

17:00 hs: Celebración de la Palabra y distribución de la Comunión en Capilla San Cayetano.

18:30 hs: Misa de Ordenación Diaconal del Acólito Fernando Gallard en Parroquia Nuestra Señora de la Merced (Avellaneda).

19:00 hs: Celebración de la Palabra y distribución de la Comunión en el Templo.

OTROS AVISOS

ORDENACIÓN DIACONAL: Este domingo 2 de agosto será la Ordenación Diaconal del Acólito Fernando Gallard, en la Parroquia Nuestra Señora de la Merced de Avellaneda, a las 18:30hs. Si alguien necesita de un medio para trasladarse, comunicar con Librería Parroquial, a la brevedad. Oramos, desde ya, por Fernando y su futuro ministerio diaconal.