Villa Ocampo: COTELVO realizará este viernes su Asamblea General Ordinaria

El Consejo de Administración de COTELVO Servicios convoca a los asociados de la cooperativa a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo este viernes 31 de julio, a las 19:30 Hs. en el local del Centro de Empleados de Comercio (Belgrano y Conti).

Durante el desarrollo de la misma, se pondrá a consideración la Memoria, Balance, Cuadros de Resultados, Notas y Cuadros Complementarios, Anexos, Resultado del Ejercicio, Informe del Síndico y Dictamen del Auditor correspondientes al 62° Ejercicio Económico y Social, comprendido entre el 1º de abril de 2025 y el 31 de marzo de 2026.

Además, el proyecto de distribución de excedentes; la autorización para prestar servicios a terceros no asociados; y se procederá a renovar parcialmente el Consejo de Administración, con la elección de tres miembros titulares y tres suplentes.