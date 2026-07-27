Villa Ocampo: Cronograma de recolección de ramas

La Municipalidad de Villa Ocampo informa a la comunidad el cronograma vigente para el servicio de recolección de ramas, con el objetivo de mantener el orden de la vía pública y optimizar la prestación del servicio.

El cronograma se encuentra organizado por sectores de la ciudad:

Sector 1 ( Boulevard Sarmiento hacia el Este ): las ramas deberán sacarse durante la última semana de cada mes , mientras que la recolección se realizará del 1 al 15 del mes siguiente. Sector 2 ( Boulevard Sarmiento hacia el Oeste ): las ramas deberán sacarse durante la segunda semana de cada mes, y la recolección se efectuará del 15 al 30 de cada mes.

Asimismo, se recuerda que el servicio se desarrolla en los siguientes horarios:

Temporada primavera-verano: de 6:00 a 18:00 horas.

Temporada otoño-invierno: de 6:30 a 18:00 horas.

Desde el municipio se solicita la colaboración de los vecinos respetando el cronograma establecido, sacando las ramas únicamente en las fechas correspondientes a cada sector. De esta manera se contribuye a mantener la ciudad limpia, ordenada y a brindar un servicio más eficiente para toda la comunidad