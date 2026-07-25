A continuación se dejan los avisos de la Parroquia «Nuestra Señora de la Asunción» de la ciudad de Las Toscas.

AVISOS PARROQUIALES:

MISA DE ENVÍO



Invitamos a los integrantes de las 5 comisiones de trabajo de la fiesta patronal, a participar de la bendición y envío para las actividades de la misma, el próximo domingo 2 de agosto a las 19.00 horas.

COLECTA DE INVIERNO



Continuamos recibiendo en secretaría parroquial, ropa de invierno, calzados, frazadas, etc. para distribuir a las personas que necesiten de nuestra ayuda por medio de Cáritas. Quienes no tengan movilidad para traer deben contactarse para coordinar.

FIESTA PATRONAL



En el marco de los festejos en honor a Nuestra Señora de la Asunción, cuyo día es el 15 de agosto, se llevará a cabo una rifa. Los numeritos ya salieron a la venta con un costo de $4.000.



Para los gastos de la fiesta se están juntando donaciones y para la rifa se están pidiendo obsequios, por lo que si algún feligrés quiere acercar su colaboración puede hacerlo en secretaría parroquial.