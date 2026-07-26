Santa Fe Produce Sustentable: la herramienta inédita que presentó el gobierno de Pullaro para certificar producción, que sumó aval de la UE

Se trata de una iniciativa inédita en el país para acreditar la trazabilidad de establecimientos rurales sin deforestación, fue pesentada en la Expo Rural de Palermo. La medida fue reconocida por la Unión Europea como un ejemplo de cooperación internacional e innovación.

En el marco de la Expo Rural de Palermo 2026, el Gobierno de Santa Fe, liderado por Maximiliano Pullaro, presentó el programa Santa Fe Produce Sustentable (SFPS), un sistema público y gratuito que certifica la procedencia de productos agropecuarios de establecimientos rurales sin deforestación. La propuesta acompaña a los productores frente a las nuevas exigencias ambientales de los mercados internacionales.



En esa línea, la Delegación de la Unión Europea en Argentina valoró la iniciativa como un ejemplo de adaptación frente a los nuevos estándares ambientales. La plataforma se desarrolló en parte con financiamiento de Al-Invest Verde y, según la Jefa de Cooperación de la UE, Irene Couge, constituye “un buen ejemplo de innovación y adaptación”. La Delegación difundió el encuentro, resaltando que la herramienta facilita el cumplimiento del Reglamento Europeo sobre Deforestación y fortalece la competitividad exportadora de Santa Fe.

Innovación y respaldo provincial

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, remarcó que “presentar esta herramienta en la Expo tiene un valor especial porque refleja el compromiso de Santa Fe con un modelo productivo competitivo y preparado para responder a las nuevas demandas internacionales. Queremos que nuestros productores cuenten con el respaldo del Estado para transformar esos desafíos en oportunidades”.



Por su parte, el secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, señaló: “Santa Fe Produce Sustentable es una herramienta única en el país, desarrollada para brindar certezas y acompañar a nuestros productores. El sistema garantiza la trazabilidad de la producción y pone en valor una fortaleza que distingue a nuestra provincia: el 99,6 % del territorio santafesino produce sin deforestación, una condición que ninguna otra provincia puede acreditar de esta manera”.



“Con esta iniciativa y el reconocimiento europeo, Santa Fe reafirma su estrategia de integrar producción, innovación y sostenibilidad, promoviendo herramientas que permiten responder a las demandas de los mercados internacionales y generar nuevas oportunidades de exportación”, concluyó Puccini.

Un sistema simple, digital y gratuito

El trámite se realiza íntegramente de manera digital a través del módulo autogestivo de Ciudadano Santa Fe (CAS). El productor ingresa su número de Renspa, incorpora las partidas inmobiliarias correspondientes y valida la información en tiempo real con la base de Catastro. Posteriormente, la plataforma contrasta los datos con los registros oficiales de Deforestación Verificada del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático. Si la verificación es satisfactoria, se emite el certificado SFPS vinculado al Renspa y a las partidas declaradas.