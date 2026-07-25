Villa Ocampo: Recuperan una bicicleta robada y aprehenden al presunto autor del hurto

El rodado había sido vendido a una vecina que aseguró haberlo adquirido de buena fe. La investigación permitió identificar y detener al sospechoso.

Un hombre fue aprehendido en Villa Ocampo tras una investigación que permitió recuperar una bicicleta denunciada como robada durante la mañana del 24 de julio.

Según informó la Comisaría 4.ª de la Unidad Regional IX, la denuncia fue radicada alrededor de las 8:00 por una mujer, quien manifestó que al levantarse, cerca de las 7:30, advirtió la faltante de la bicicleta de su hijo, una SLP rodado 29 de color azul con franjas negras, que se encontraba en el patio de la vivienda sin medidas de seguridad.

La denunciante también indicó que habían sido sustraídas diversas prendas de vestir, entre ellas un buzo con capucha de color salmón, una remera de la Selección Argentina, un pantalón de jean negro y otras ropas que no pudo precisar.

A partir de las tareas investigativas, los efectivos se dirigieron a una vivienda ubicada en la intersección de calle Santa Fe y avenida Independencia Nacional. Allí, la propietaria manifestó que alrededor de la 1:00 de la madrugada un conocido le ofreció la bicicleta, la cual compró de buena fe, desconociendo que se trataba de un elemento sustraído.

La mujer hizo entrega voluntaria del rodado, que fue secuestrado para ser restituido a su propietario.

Horas más tarde, alrededor de las 17:35, el personal policial logró localizar al presunto autor del hecho, quien fue trasladado en calidad de aprehendido a la sede policial por el delito de hurto.

Del procedimiento fue informado el defensor en turno, mientras la investigación continúa para recuperar el resto de los elementos denunciados como sustraídos.