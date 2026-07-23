Villa Ocampo: Cracogna pidió aplicar multas por basurales clandestinos y destacó el compromiso del Consejo Joven

La edil del bloque Unidos dialogó en el programa Buen Día Villa Ocampo, del Grupo de Medios Jaaukanigás, donde abordó el funcionamiento del Consejo Joven, el trabajo legislativo, proyectos ambientales y reclamó la aplicación de multas a quienes arrojan residuos en espacios públicos.

La concejal del bloque Unidos, Andrea Cracogna, participó este miércoles 22 de julio del programa Buen Día Villa Ocampo, emitido por el Grupo de Medios Jaaukanigás, donde realizó un amplio repaso por la actividad del Concejo Municipal, el desarrollo del programa Consejo Joven y las iniciativas ambientales que actualmente se encuentran en tratamiento.

Durante la entrevista, la edil destacó el compromiso demostrado por los estudiantes que integran el Consejo Joven, un espacio institucional que permite a alumnos de las escuelas secundarias conocer el funcionamiento del Poder Legislativo local y presentar proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de la comunidad.

El Consejo Joven: una escuela de ciudadanía

Cracogna explicó que ya finalizaron las charlas informativas en las instituciones educativas y que próximamente comenzará una nueva edición del programa.

Según detalló, participan diez establecimientos educativos de Villa Ocampo, incluyendo al EMPA, y cada institución designa tres representantes que elaboran y defienden un proyecto de interés comunitario.

La concejal resaltó que, lejos de centrarse en problemáticas individuales, los jóvenes presentan iniciativas orientadas al bienestar colectivo.

«Los chicos sorprenden porque no piensan en ellos mismos, sino en lo que necesita la comunidad», sostuvo.

Uno de los temas que más llamó la atención durante las ediciones anteriores fue la preocupación de los estudiantes por la salud mental en las escuelas, una problemática que, según indicó, surge directamente de las experiencias que viven cotidianamente y que requiere mayor atención desde el Estado.

Jóvenes comprometidos y con mirada amplia

Cracogna remarcó que existe un concepto equivocado sobre la juventud y aseguró que los adolescentes «quieren participar, ser escuchados y aportar soluciones».

Durante los encuentros preparatorios surgieron propuestas vinculadas a salud, educación, infraestructura urbana, bicisendas, espacios recreativos y mejoras para distintos barrios de la ciudad.

El funcionamiento del Consejo Joven replica el esquema del Concejo Municipal: los proyectos son debatidos, fundamentados y votados por los propios estudiantes, quienes también eligen presidente y vicepresidente para conducir las sesiones.

La primera sesión de este año está prevista para el 18 de agosto, fecha en la que los representantes prestarán juramento e iniciarán formalmente su actividad legislativa juvenil.

Trabajo legislativo con consenso

Consultada sobre la dinámica del Concejo Municipal, la edil aseguró que actualmente existe un buen clima de trabajo entre oficialismo y oposición.

Indicó que la mayoría de las iniciativas logran aprobarse por unanimidad, priorizando el interés de la comunidad por encima de las diferencias políticas.

«Las distintas miradas enriquecen el debate y permiten construir mejores proyectos», expresó al referirse a la relación entre los distintos bloques.

Proyectos ambientales en estudio

Entre los expedientes que actualmente analizan las comisiones, Cracogna mencionó la unificación de iniciativas relacionadas con:

Puntos Verdes.

Recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

Gestión de pilas y residuos especiales.

Asimismo, informó que comenzó a trabajarse nuevamente un proyecto vinculado a la fabricación de ladrillos ecológicos, utilizando plástico reciclado proveniente del GIRSU mezclado con cemento y arena.

Recordó que el año pasado vecinos fueron capacitados para producir bloques de cemento y consideró que incorporar material reciclado permitiría reducir significativamente la cantidad de residuos plásticos que terminan en el ambiente.

Fuerte preocupación por los basurales clandestinos

Uno de los pasajes más enfáticos de la entrevista estuvo relacionado con la problemática de los residuos urbanos.

La concejal manifestó su indignación por la cantidad de basura que continúa siendo arrojada en distintos sectores de Villa Ocampo, pese a que la ciudad cuenta con un servicio regular de recolección domiciliaria.

Enumeró como ejemplos sectores de calle Mitre, la zona cercana al Hipódromo, Ruta Provincial 32 y distintos espacios públicos donde, según afirmó, se observan desde bolsas de residuos hasta muebles, electrodomésticos y escombros.

Ante esta situación, adelantó que presentará una nueva minuta de comunicación solicitando que el municipio comience a aplicar sanciones a quienes infrinjan las ordenanzas vigentes.

«Tenemos normas que deben cumplirse y llegó el momento de hacerlas respetar», expresó.

Defensa del trabajo del GIRSU

Cracogna también defendió el funcionamiento del GIRSU, señalando que el sistema continúa operando normalmente y que muchas personas desconocen el trabajo que allí se realiza.

Explicó que los trabajadores que anteriormente desempeñaban tareas en el viejo basural hoy desarrollan sus actividades en una planta adecuada, donde se clasifican y recuperan residuos, dignificando sus condiciones laborales.

En ese sentido, insistió en que la separación domiciliaria de residuos sigue siendo fundamental para fortalecer el sistema de gestión ambiental de la ciudad.

Una mirada que trasciende la política

En el tramo final de la entrevista, además de compartir su experiencia vinculada a la horticultura y la producción de flores, Andrea Cracogna volvió a poner el foco en la necesidad de construir una ciudad más limpia y con mayor compromiso ciudadano.

La edil sostuvo que la educación ambiental y el respeto por los espacios públicos deben transformarse en una responsabilidad compartida entre el Estado y la comunidad, convencida de que el crecimiento de Villa Ocampo también depende de la participación activa de cada vecino.

Gentileza: Antonio Paré