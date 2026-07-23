Las Toscas realizará la segunda edición de la Feria de Emprendedores

El encuentro se llevará a cabo el domingo 12 en el Territorio Productivo y volverá a reunir a emprendedores locales en una propuesta abierta a toda la comunidad.

La Municipalidad de Las Toscas anunció la realización de la segunda edición de la Feria de Emprendedores, una iniciativa que busca fortalecer el desarrollo de la economía local y generar un espacio de encuentro para vecinos y visitantes.

La actividad se desarrollará el domingo 12, a partir de las 15:00, en el Territorio Productivo, ubicado sobre calle 102, entre 131 y 135.

Luego de una exitosa primera jornada, la feria volverá a reunir a emprendedores de la ciudad, quienes exhibirán y comercializarán sus productos, promoviendo el consumo local y el crecimiento de los pequeños proyectos productivos.

La propuesta está pensada para disfrutar en familia, recorrer los distintos stands y acompañar a quienes impulsan el desarrollo económico de la comunidad a través de sus emprendimientos.