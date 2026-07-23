Villa Ocampo: Cotelvo realizará una limpieza del tanque elevado

COTELVO Servicios informa que durante toda la jornada de hoy jueves 23 de julio y primeras horas de mañana viernes se está realizando un operativo de limpieza integral del tanque elevado de agua potable; esto provocará baja presión o cortes temporarios en la red de distribución mientras duren los trabajos.



Por otra parte, la cooperativa continúa con la purga progresiva de la red de agua potable en el sector que abarca el sur de la Av. San Martín, desde su intersección con Tibaldo, hacia los bulevares Urquiza y Sarmiento; tarea que también provoca inconvenientes en el suministro domiciliario, con cortes temporarios y desprendimiento de sedimentos (agua amarronada).



Estos trabajos de desincrustación se tornan imprescindibles llevarlos a cabo debido a las características del agua subterránea de la que se provee la planta potabilizadora, lo que provoca acumulación de minerales (hierro y manganeso), con la consiguiente reducción de caudal y presión.



Teniendo en cuenta que esta tarea de limpieza integral del tanque elevado y red de distribución redunda en una mejor prestación del servicio, se solicita la comprensión de los usuarios y la colaboración, tomando las previsiones del caso.