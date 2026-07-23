Rojas: «El norte necesita una política de Estado que trascienda los gobiernos»

El diputado provincial Sergio «Chiqui» Rojas valoró la iniciativa impulsada por un grupo de empresarios e industriales de Reconquista y Avellaneda para construir un Plan Estratégico de Desarrollo 2030-2040 para el norte santafesino, y sostuvo que «es una muy buena noticia que distintos sectores vuelvan a pensar el futuro de la región con una mirada de largo plazo».

«Me parece muy importante que podamos salir de la coyuntura. Que hoy el sector privado proponga pensar el norte santafesino hacia 2030 o 2040 es un verdadero paso hacia adelante. Las urgencias hay que atenderlas todos los días, pero alguien tiene que estar pensando cómo generamos más trabajo, más producción y más oportunidades para las próximas décadas», expresó.



El legislador recordó que esa forma de pensar tuvo un antecedente muy importante con el Plan del Norte, impulsado durante la gestión del gobernador Miguel Lifschitz.

«El Plan del Norte fue la primera experiencia que pensó al norte santafesino como una sola región, articulando al Estado, al sector privado, las universidades y la sociedad civil alrededor de una agenda común de desarrollo. Ese trabajo permitió impulsar más de 130 proyectos estratégicos y alcanzar un alto nivel de ejecución. Demostró que cuando existe planificación, consensos y continuidad, el norte avanza.»

Para Rojas, la iniciativa presentada por los empresarios confirma que aquel camino sigue vigente.

«No se trata de discutir quién tenía razón hace diez años. Se trata de reconocer que el norte necesita políticas de Estado que trasciendan los gobiernos. Que hoy distintos sectores vuelvan a plantear la necesidad de un plan estratégico demuestra que ese camino sigue siendo el correcto.»

En ese marco, el diputado contó que se comunicó con Guillermo Yapur, uno de los impulsores de la propuesta, para poner a disposición el proyecto de ley que presentó en la Legislatura para crear el Instituto de Desarrollo Regional del Norte Santafesino.

«Coincido plenamente con la idea de construir un Plan Estratégico 2030-2040. Y creo que ahora tenemos la oportunidad de dar un paso más: crear una institución permanente que lo sostenga, lo actualice y garantice su continuidad más allá del gobierno de turno. Ese es precisamente el objetivo del proyecto que presentamos.»

Rojas explicó que el Instituto no busca crear más burocracia, sino coordinar mejor los recursos existentes, generar información estratégica, elaborar proyectos, acompañar a municipios y comunas, y convocar de manera permanente a todos los actores del territorio para construir una agenda común de desarrollo.

«No estamos proponiendo agrandar el Estado. Estamos proponiendo que el Estado piense mejor. Que aproveche los equipos técnicos que ya existen, prepare proyectos, consiga financiamiento y planifique con una mirada regional.»

Finalmente, el legislador remarcó que la discusión debe involucrar a todo el norte santafesino. «Cuando hablamos del norte no hablamos solamente de Reconquista y Avellaneda. Hablamos también de Vera, San Javier, Nueve de Julio, San Cristóbal, Garay, San Justo y de cada localidad que forma parte de esta región. Si queremos un norte fuerte, tenemos que pensar en el desarrollo de todo el norte.»



Y concluyó: «El Plan del Norte nos mostró un camino. Hoy tenemos la oportunidad de dar el paso que falta: construir una política de Estado que garantice que el desarrollo del norte santafesino no dependa de quién gobierne, sino del compromiso de toda la sociedad con las próximas generaciones.»